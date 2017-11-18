WhatsApp'a Lokasyon Etiketleri Geliyor

WhatsApp'ın fotoğraf düzenleme arayüzüne lokasyon etiketleri ekleme özelliği geliyor.

WhatsApp'a Instagram'daki Hikayeler özelliğini ekledikten sonra, Instagram'ın özelliklerini kendine getirmeye devam ediyor. Eğer fotoğraf özelliklerini çok kullanıyorsanız, WhatsApp'a gelen iki yeni saat etiketinden de haberdarsınızdır. Şimdi de WABetaInfo'nun haberine göre WhatsApp'a saat etiketine benzer özelliklerde bir de lokasyon etiketi geliyor.

Şimdilik WhatsApp betaya gelen özellikler ise şöyle çalışıyor: Akıllı telefonunuzun konum özelliğini açıyorsunuz. Daha sonra ise göndereceğiniz fotoğrafta etiketlerin bulunduğu kısma giriyorsunuz. WhatsApp bulunduğunuz konuma yakın 3 adet etiket çıkarıyor (Atıyorum eğer İzmir'de Konak meydanındaysanız, bu seçenekler Kemeraltı, Alsancak veya Çankaya olarak çıkıyor). Daha sonra siz içerisinden favori olanınızı seçip fotoğrafınıza boyutlayarak ekleyebiliyorsunuz.

Aynı saat etiketi gibi siyah veya beyaz seçenekleri de mevcut olan bu etiketler ne kadar popüler olur bilinmez. Ama son dönemlerde WhatsApp fotoğraf düzenleme arayüzüne yeni özellikler eklemekten vazgeçmiyor. Bu anlamda da eklenen özellikler hem uygulamayı iş amaçlı hem de günlük amaçlı kullanacaklar için yararlı özellikler olmasına dikkat edilerek çıkarıldığı kesin. Siz ne düşünüyorsunuz? WhatsApp'a gelen bu özellikler uygulamayı iyi bir noktaya götürüyor mu?