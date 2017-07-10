WhatsApp'a Mesajlaşırken Zaman Kazandıracak Özellik Geliyor!

Popüler mesajlaşma uygulaması, bundan sonraki güncellemesinde her şeyi daha da kolay hale getirecek bir özellikle geliyor.

Günümüzün en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp, her geçen gün yenileniyor. Facebook’a ait olan uygulama temel anlamda yazıyla iletişimi daha kolay hale getirecek özelliklerle gelişiyor. Örneğin geçtiğimiz yıl çıkan ve şu an kullanımda olan kalın, italik ve üstü çizili metin girme özellileri sayesinde metinlerde doğru vurgular yapmak mümkün oluyor:

Kalın yazı yazmak için: *kalın*

yazı yazmak için: *kalın* İtalik yazı yazmak için: _italik_

Üstü çizili yazmak için: ~üstü çizili~

Yazdığınız metinleri yukarıdaki şekilde belirli sembollerin arasına almak aslında epey uğraştırıcı ve hatırlaması zor bir işlem. Ancak WhatsApp, vurgulanan metin için farklı font efektleri seçmenize izin verecek yeni bir menü geliştiriyor.

Hizmet şu an WhatsApp 2.17.148 beta sürümünde test ediliyor. İlk etapta Android cihazlara gelecek özellik, ilerleyen dönemde iPhone’lar için de hazır olacak. An itibariyle bu özelliğin geleceği güncellemenin ne zaman yayınlanacağı ise belli değil.

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