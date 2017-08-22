WhatsApp'a Metin Tabanlı Durum Güncellemesi Özelliği Geldi!

WhatsApp, son zamanlarda üzerinde durduğu hikayeler özelliğine bir yenisini ekledi. Facebook'ta bir seneden beri var olan "metin tabanlı durum güncellemeleri" WhatsApp'a da eklendi.

Facebook, WhatsApp’ı da kendisi gibi bir sosyal ağ platformuna çevirmek istiyor. Son zamanlarda yaptığı güncellemelerle bunu kanıtlayan firma, yeni güncellemesiyle birlikte Facebook’ta 1 seneden beri olan ve herkes tarafından çok sevilen bir özelliği WhatsApp’a getirdi.

Bundan sonra WhatsApp’ta durum paylaşmak istediğinizde, arkaya renkli bir arka plan ekleyerek yazı yazabileceksiniz. Yazdığınız yazıyı hikaye olarak tüm arkadaşlarınızla paylaşmanızı sağlayacak WhatsApp, iPhone’lar için durum sekmesindeki kamera simgesinin hemen üzerine yeni bir kalem düğmesi ekledi. Bu düğmeye basarak seçtiğiniz arka planla yazı yazabilir, emoji ve çıkartmalarla şekillendirebilirsiniz. Tüm işlemi tamamladıktan sonra paylaşmak istediğiniz hikayeyi sağ tarafta bulunan ok simgesine tıklayarak arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Aynı işlemi Android’de yapmak için, sağ alt kısımda bulunan kamera simgesinin üzerinde yer alan kalem simgesine tıklamanız yeterli.

Yurt dışı kaynaklı pek çok sayfada yeni özelliğin resmi olarak aktif edildiği geçse de kendi Android telefonumdan yaptığım testlerde, şu an için böyle bir yeniliğin olmadığını gözlemledim. Siz de telefonlarınızın şu anda yeni özelliği kullanıp kullanmadığını test edebilir ve yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Tahminlerime göre yeni özellik, Türkiye için henüz aktif edilmedi.