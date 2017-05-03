WhatsApp'a Neden Girilmiyor? WhatsApp Çöktü mü? (03.15.2017)

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a an itibariyle dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Son günlerde Facebook'un sunucularında barındırılan sosyal medya servislerinde ciddi anlamda teknik problemler ve çökmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Instagram'da uzun bir süre hikaye özelliği kullanılamamış hatta yeni gönderiler paylaşılamamıştı. Bu kez benzer bir durum WhatsApp'ta yaşanıyor.

Facebook bünyesindeki dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp an itibariyle tüm dünya genelinde kullanılamıyor. Kullanıcılar, karşıdaki kişiye mesaj gönderdiğinde kişinin telefonu açık ve internete bağlı olduğu halde sadece tek tik alıyor ve mesaj karşıdaki kişiye iletilemiyor. WhatsApp'taki bu sorunun nedeni henüz bilinmese de muhtemelen Facebook'un sunucularından kaynaklanan bir problem nedeniyle WhatsApp tüm dünya genelinde çökmüş durumda.

Ayrıca WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili gelişmeler oldukça bu haberi güncelleyerek yeni bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili Twitter kullanıcılarının tepkileri ise şu şekilde: