  • WhatsApp'a Neden Girilmiyor? WhatsApp Çöktü mü? (03.15.2017)

WhatsApp'a Giriş Yapılamıyor! WhatsApp Dünya Genelinde Tamamen Çöktü! (03.05.2017)
100
17
14
14
8
WhatsApp'a Giriş Yapılamıyor! WhatsApp Dünya Genelinde Tamamen Çöktü! (03.05.2017)
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a an itibariyle dünya genelinde erişim sağlanamıyor.

Son günlerde Facebook'un sunucularında barındırılan sosyal medya servislerinde ciddi anlamda teknik problemler ve çökmeler yaşanmaya devam ediyor. Hatırlayacak olursanız geçtiğimiz günlerde Instagram'da uzun bir süre hikaye özelliği kullanılamamış hatta yeni gönderiler paylaşılamamıştı. Bu kez benzer bir durum WhatsApp'ta yaşanıyor.
İLGİLİ HABER

Düzenlediği Terör Saldırısıyla Masum İnsanları Öldüren Teröristin Kriptolu WhatsApp Konuşmaları Çözüldü!

Facebook bünyesindeki dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp an itibariyle tüm dünya genelinde kullanılamıyor. Kullanıcılar, karşıdaki kişiye mesaj gönderdiğinde kişinin telefonu açık ve internete bağlı olduğu halde sadece tek tik alıyor ve mesaj karşıdaki kişiye iletilemiyor. WhatsApp'taki bu sorunun nedeni henüz bilinmese de muhtemelen Facebook'un sunucularından kaynaklanan bir problem nedeniyle WhatsApp tüm dünya genelinde çökmüş durumda.

Ayrıca WhatsApp'ın çökmesiyle ilgili gelişmeler oldukça bu haberi güncelleyerek yeni bilgileri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Konuyla ilgili Twitter kullanıcılarının tepkileri ise şu şekilde:

AKK Yerine 1 GB Başına 2 TL Ödenecek KOTA mı Geliyor? Videomuzu İzlemek İçin Buraya Tıklayın!
Etiketler: whatsapp
Emoji İle Tepki Ver
100
17
14
14
8
Yorumlar