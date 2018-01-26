Dünyanın en geniş kitleye sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların önemli kişilerin mesaj bildirimlerine öncelik verebilecekleri yeni bir özelliği test ediyor.

Gün içinde pek çok farklı kişi ile pek çok farklı nedenle mesajlaşmamız gerekebilir. Bu mesajlaşma trafiğinde en çok kullandığımız uygulama ise WhatsApp oluyor. Tüm iletişimimizi tek bir uygulamadan gerçekleştirdiğimiz için telefonumuzdan bir süre uzaklaştıktan sonra ana ekranı bir açıyoruz ki onlarca mesaj birikmiş.

Bu görüntü ve bildirim kirliliği mesajın geldiği kişiye göre kullanıcılara stres yaşatabilirken, bazı durumlarda önemli bir mesajı öylesine atılmış bir mesaj yüzünden gözden kaçırmamıza neden olabiliyor. Fakat WhatsApp yakında yayınlayacağı bir özellik ile bildirim kirliliğine son verebilir.

Android Police tarafından keşfedilen bir özelliğe göre WhatsApp, uygulamaya kayıtlı kişileri öncelikli kılabileceğimiz ya da arka planda tutabileceğimiz bir özelliği test ediyor. Peki mesajlaşma alışkanlığımızı tamamen değiştirebilecek bu kritik özellik tam olarak nasıl çalışıyor?

Yeni özellik ile kişi listenizdeki sizin için önemli olan kişilere öncelik verebileceksiniz. Böylece bu kişilerden gelen mesajlar hem üstte görünecek hem de sesli bildirim alacaksınız. Sizin için önem teşkil etmeyen kişileri ise arka plana atarak bu kişilerden mesaj geldiğinde bildirim gelmesini önleyebileceksiniz. Böylece hiçbir önemli mesajı gözden kaçırmayacaksınız.

WhatsApp şu an için ‘öncelik’ özelliğini yalnızca test ediyor, bu nedenle tüm kullanıcılara kesin olarak sunulup sunulmayacağı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Siz WhatsApp’ın yeni özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce mesajlaşma uygulamasında kişilere böyle bir önceliklendirme yapılması faydalı olur mu?