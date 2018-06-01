Hindistan'da 'WhatsApp Katili' olarak duyurduğu yeni chat uygulaması Kimbho, kısa sürede güvenlik gerekçeleriyle büyük eleştiriler aldı.

Her şey Kimbho isimli uygulamanın kullanıcılara sunulmasından kısa bir süre sonra başladı. Fransa'da yaşayan hacker ve güvenlik eksperi olarak adlandırılan Elliot Alderson'ın uygulamaya 'Tam bir güvenlik skandalı' demesinin ardından kullanıcılar da harekete geçti.

"Bu uygulama bir şakadan ibaret. Gelecek sefere basına açıklamalar yapmadan önce işe adam gibi yazılımcılar alın. Söylediklerim anlaşılmadıysa daha açık olayın, bu uygulamayı yüklemeyin!"

Elliot Alderson daha sonra hızını alamayarak uygulamayı iyiden iyiye incelemeye başladı.

"Kimbho uygulaması başka bir uygulamadan kopyala-yapıştır olarak alınmış. Açıklamalar ve ekran görüntüleri aynı. Ayrıca, Kimbho bu uygulama üzerinden istekte bulunuyor."

"Tamam, bu kadar yeter. Kimbho uygulaması bir güvenlik skandalından ibaret. Bütün kullanıcıların mesajlarına erişebiliyorum."

An itibarı ile Bolo isimli uygulamadan çalıntı gibi duran ve 5.000'den fazla insanın kullandığı uygulama Google Play de yer almasa da, iOS için kullanılabiliyor. Sizlere tavsiyemiz bu uygulamayı gördüğünüz yerde kaçmanız yönünde.