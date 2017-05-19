WhatsApp'a gelen yeni özellik, istediğiniz üç kişiyi ekranın en üstüne sabitlemenizi sağlıyor. Bu özellik sayesinde, başka birisinden mesaj gelse dahi en üstte sabitlediğiniz kişiler yer alacak.

WhatsApp, Android kullanıcıları için sabit sohbet özelliğini yayınladığı. Resmi olarak açıklanan duyuruda, beta aşamasında olan sabit sohbet özelliğinin normal WhatsApp sürümüne eklendiği açıklandı. Bu özellik, kullanıcıların istedikleri mesajları sohbet ekranının en üstünde tutmasını sağlıyor. Sabit sohbet özelliği ile birlikte diğer kullanıcılardan mesaj alıyor olsanız bile, sabit sohbet uyguladığınız kişinin mesajları her zaman ekranın en üstünde yer alacak.

Kolay erişim sağlamak için sohbet listenizin üst kısmına üç grup veya bireysel sohbet yerleştirebileceksiniz. Bir sohbeti sabitlemek için, o sohbete dokunarak uzun süre basılı tutun. Çıkan ekranda silmek, sessizleştirmek ve arşiv seçeneklerinin yanında pin simgesi bulunuyor. Bu pine bastığınızda ayarladığınız grup veya kişi WhatsApp görüşmelerinizde her zaman en üst sırada yer alacak.

Sevgiliniz varsa o sevgili en üste pinlenecek. Yoksa mavi tık olayından sonra bir de bu pin mevzusu ortaya çıkabilir. Dikkat edin; “Aşkım WhatsApp ekran görüntünü atar mısın?” diyen bir sevgili sizleri pin testine sokuyor olabilir. :)