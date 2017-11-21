WhatsApp'a Sesli-Görüntülü Aramalar Arasında Geçiş Geliyor!

WhatsApp'ın ileriki sürümlerinde gelecek yeni bir özellik ile sesli ve görüntülü görüşmeler arasında kesintisiz şekilde geçiş yapılabilecek.

WhatsApp tartışmasız bir şekilde dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması. Fakat WhatsApp’ın geliştirici ekibi, uygulama için bundan fazlasını düşünüyor. Uygulama, her gün eklenen ve eklenmesi planlanan özellikleri ile başladığı noktanın çok ötesinde bulunuyor.

Geliştiriciler, WhatsApp beta sürümünün kodlarında yeni bir özelliğe ait izler keşfettiler. Önümüzdeki güncellemelerde gelecek bir özellik ile WhatsApp’ta sesli görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada görüşmeyi kesmeden sadece bir tuşa dokunarak görüşmeye görüntülü olarak devam edebileceğiz.

Şirket, kullanıcıları boğmayacak şekilde uygulamaya ekleyebileceği tüm özellikleri eklemeye çalışıyor. Bu noktada bir sonraki adım WhatsApp’ı daha sezgisel hale getirerek kullanıcıların mevcut özellikleri daha pratik kullanmasını mümkün kılmaktır. Sesli görüşmelerden görüntülü görüşmelere kesintisiz geçiş de bu yönde bir güncelleme olacak.

Bununla birlikte WhatsApp geliştirme ekibi pek çok yeni özelliği de şu anda geliştirmekte ve test etmekte. Bu özelliklerden en çok bekleneni fotoğraf ve videoları eklenecek olan konum etiketleri. Ekip, özelliğin kusursuz bir şekilde çalışması için uzun zamandır testlere devam ediyor.