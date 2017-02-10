WhatsApp'a gelen yeni güncellemeyle birlikte iki adımlı doğrulama sistemi tüm kullanıcılar için hizmete sunuldu. Peki bu sistem nedir ve nasıl kullanılır?

Günümüzde iletişim için kullanılan en büyük yazılım olan ve hayatımızın her alanına girmesiyle birlikte özel hayatımıza dair binlerce görüşmenin ve diğer özel bilgilerin bulunduğu WhatsApp'ta telefonumuzu eline alan kişilerin mesajlarımıza erişememesi için üçüncü parti uygulamaya şifre koyma programlarına ihtiyaç duyuyorduk.

Bu süreçte üçüncü parti uygulamaları kaldırmak ve platformu daha güvenli hale getirmek için çalışan WhatsApp, bugün itibariyle iki adımlı doğrulama sistemini devreye soktu. Peki iki aşamalı güvenlik sistemini nasıl kullanacağız ve ne işimize yarayacak?

İlk defa bir şifre belirlemek

Eğer telefonuzu ekran kilidi açık bir şekilde eline alan kişilerin WhatsApp'a girmesini istemiyorsanız iki aşamalı güvenlik sistemini etkinleştirmek için WhatsApp uygulamasında Ayarlar > Hesap > İki Adımda Doğrulama > Etkinleştir yolunu izlemeniz gerekiyor. Siz bu özelliği etkinleştirdiğinizde ise WhatsApp, telefon numaranıza mesaj olarak bir şifre gönderiyor ve artık WhatsApp'a giriş yaparken bu şifreyi girmenizi istiyor.

Aynı zamanda şifrenizi unutma ihtimalinizi de düşünen WhatsApp bu özelliğiyle birlikte e-posta adresinizi de WhatsApp hesabınıza tanımlama imkanı sunuyor. Eğer şifrenizi unutursanız E-Posta adresinize gönderilecek bir posta üzerinden bu özelliği devre dışı bırakabiliyorsunuz.

Özelliği devre dışı bıraktığınızda bir süre aktif edemeyeceksiniz

Bu özelliği devreye sokarken kullanıcıların şifre güvenliğini de ön plana alan WhatsApp, özelliği aktif edip daha sonra devre dışı bıraktığınızda güvenlik nedeniyle 7 gün boyunca iki adımlı doğrulamayı tekrar aktif etmenize izin vermiyor. Bu nedenle özelliği aktif edip devre dışı bırakma konusunda net bir karar vermeniz gerekiyor.

Kısaca konuyla ilgili bir özet geçecek olursak, eğer telefonunuzu zaman zaman sizden başkaları kullanıyorsa ve mesajlarınıza ulaşmasını istemiyorsanız iki adımda doğrulamayı kullanabilirsiniz ancak bu konuda net bir karar vermeniz gerekiyor çünkü özelliği devre dışı bıraktığınızda bir süre kullanamıyorsunuz. Öte yandan WhatsApp'ın iki adımlı doğrulama özelliği üçüncü parti uygulamalara göre daha güvenli bir tercih.