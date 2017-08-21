WhatsApp, "Durumum" özelliğini geliştirmek için paylaşılan fotoğraf, video ve GIF'lerde çıkartma eklemeye olanak tanıyacak.

WhatsApp, Facebook’un eline geçtiğinden beri sadece mesajlaşma uygulaması olmaktan çıkarak kendisini çok geliştirdi. Görüntülü Arama gibi imkanlar sunan uygulama, bu imkanların dışında Snapchat ile hayatlarımıza girip Instagram’da popülerliğini iyiden iyiye artıran Hikayeler özelliğini getirmişti.

Instagram’da çok fazla tutulmasına rağmen WhatsApp’da pek kullanılmayan Hikayeler özelliğini daha çok harekete geçirmek isteyen Facebook, WhatsApp’a da Instagram’da olduğu gibi çıkartmalar ekliyor. Yeni çıkartmalar, bugün AppStore’da yayınlanan WhatsApp 2.17.50 sürümüyle birlikte ortaya çıktı. Daha önce, yalnızca iOS’daki metinleri ve emojileri eklemeye izin veren WhatsApp, bundan sonra yeni bir fotoğraf, video veya GIF paylaşırken, özel çıkartmalar paylaşmanıza olanak tanıyacak.

Bunlarla birlikte WhatsApp’ın yakında daha fazla çıkartmayı kullanıcılarına sunması bekleniyor. WhatsApp’ınızda ekli olan herkese hikayenizi paylaşmak için kullandığınız WhatsApp Durumum, bu sıralar çok az kişi tarafından kullanılıyor. Mesajlaşma uygulamalarından ziyade sosyal medya uygulamalarına daha yatkın olan Hikayeler sistemi, Facebook'un WhatsApp’ı da sosyal medya uygulamasına benzetmek için yaptığı bir proje olabilir.

Peki, sizce çıkartmaların gelmesi ile birlikte WhatsApp’ın hikayeler özelliği daha çok kullanıcıya erişir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.