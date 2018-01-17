WhatsApp'a Uzun Süredir Beklenen YouTube Desteği Geldi!

WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile iOS kullanıcılarına uygulama içinde YouTube videolarını açma desteği sundu. Ne yazık ki özellik şu an için Android'de bulunmuyor.

WhatsApp, son derece önemli ve işlevsel bir özelliği iOS kullanıcılarının hizmetine sundu. Artık iOS kullanıcıları WhatsApp’ta paylaşılan herhangi bir YouTube videosunu, WhatsApp sohbet penceresinde izleyebilecekler.

Kullanıcılar, WhatsApp üzerinden herhangi bir YouTube videosu gönderdiklerinde ya da aldıklarında bağlantı balonunun üzerinde bir oynatma butonu çıkar. Kullanıcılar bu butona bastıklarında video bir pencerede oynatılır.

Video oynatılırken kullanıcılar dilerlerse tam ekran olarak izleyebilirler. Daha da güzel yanı ise gönderilen videoyu izlemek için sohbet penceresinde kalmanız gerekmiyor. Dilerseniz videoyu izlediğiniz sırada farklı bir sohbet penceresine girebilirsiniz.

Eğer WhatsApp’ta YouTube desteğini henüz kullanamıyorsanız App Store’u açın ve WhatsApp’ın 2.18.11 sürümünün yüklü olduğuna emin olun. Ne yazık ki YouTube desteği henüz Android ve Windows Phone kullanıcılarına sunulmuş değil.