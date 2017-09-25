Whatsapp'a Yakında Gelmesi Beklenen 5 Özellik

Bu yazımızda Whatsapp'a gelmesi bir çok kişi tarafından istenen ve yakında gelecek olan 5 özelliği listeledik.

Whatsapp yıllar içerisinde neredeyse her akıllı telefona yüklenen ilk uygulama haline gelmeye başladı. Mobil iletişimin ücretsiz ve etkili yollarından biri olmaya, daha Android ve iOS geliştirilmeden önceden beri ortalarda olmasına borçlu olan uygulamanın, daha hala gidecek yolu var. Biz de sizin için uzun sürelerdir Whatsapp'a gelmesi beklenen ve yakındaki güncellemelerde geleceği doğrulanan 5 özelliği listeledik.

Daha fazla dosya biçimini desteklemesi

Whatsapp bir çok dosya ve medya biçimini göndermekte oldukça başarılı bir program. Ancak kendi tanımladığı dosya biçimlemesinde değilse, özellikle de medya dosyalarını kaydetmekte ve gönderimi sırasında belirli başarısızlıklara uğrayabiliyor. Bunu muhtemelen uygulamanın medya gönderim özelliğini, kankalarınızla fotoğrafınızı göndermek dışında kullanmayan kullanıcılar farketmemiştir bile. Ancak bazen profesyonel kullanıcılar için bu tip bir özellik önemli hale gelebiliyor. Bu yüzden Whatsapp yakın zamandaki güncellemeleriyle bu sorunu da gidermek üzerine uğraşıyor.

Veri kaybı olmadan görsel gönderme

Yine biraz daha profesyonel kullanıcıları ilgilendirecek bir özelliğe daha geldik. Whatsapp görselleri gönderirken, genelde gönderim süresini daha hızlı hale getirmek için görsellerin boyutunu sıkıştırıyor. Ancak bu sıkıştırma işlemi genelde belirli bir oranda görselin kalitesini de etkiliyor. Yani eğer bir grafik tasarımcıysanız ve Whatsapp üzerinden yaptığınız yüksek kalitede jpeg bir tasarımı göndermek istiyorsanız, sizin için iyi haberlerimiz var. Whatsapp bu konuda aldığı eleştirileri değerlendirdiğini ve yeni güncellemelerle birlikte, isteyen kullanıcıların gönderim hızını etkileyebilecek şekilde de olsa görselleri sıkıştırmadan göndermeyi seçebileceklerini açıkladı.

Gönderinizi herkes için silme

Bunun haberini daha önce de yapmıştık. Daha detaylı bilgi için buradaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz. Ama yani bu gerçekten de ihtiyacımız olan bir özellik. Bazen eski sevgilinizin Whatsapp'ını stalklarken yanlışlıkla yazdığınız ya da arkadaşınıza göndereceğiniz fotoğrafı seçerken herşeyin yanlış gidip hiç göndermek istemediğiniz bir fotoğrafı gönderdiğinizde gerçekten de ışık hızında koşamıyorsanız oturup beklemek. Çünkü Whatsapp attığınız bir mesajı her ne kadar daha karşıya gitmeden silseniz bile, kendi serverından silmiyor ve o mesaj karşıya illa ki gidiyor. Yine Whatsapp'ın duyurduğuna göre yakın bir gelecekte mesajınızı ister Whatsapp grubuna, isterseniz de birine yazın, mesajınızı herkes için silme gibi bir olanağınız olacak. Yine de attığınız mesajı karşınızdaki kişi gördüyse fazla yapacak bir şeyiniz yok. Ama yine de yanlışlıkla oluşan istenmeyen durumları, eğer karşısı mesajı görmedi veya okumadıysa en azından ufakta olsa kurtarma olanağınız olacak.

Ticari Whatsapp hesabı açmak (Ya da doğrulamak)

Yine ayrıntılı haberine buradan ulaşabilirsiniz. Ancak Whatsapp ticari hesaplar için doğrulama özelliğiyle, gerçekten de uygulamayla ilgili sınırsız imkanlar sunacağı ortada. Ayrıca bu hamleyle birlikte Whatsapp'ın yeni bir pazar alanı haline döneceği bile söyleniyor.

İletişim bilgilerini otomatik olarak ekleme

Yine neredeyse tüm kullanıcıları mutlu edebilecek bir özellik daha. Yakında Whatsapp'ta "contact card" oluşturma denilen bir özellik olacak. Yine sahte bilgi vermenin önüne geçmeyeceğini düşünsekte, en azından Whatsapp'tan birilerini işletmek o kadar da kolay olmayacak. Bu yeni özellik sayesinde, kişi listemizde kayıtlı olmayan kişilerin Whatsapp hesabını açarken kullandığı ad, soyad ve sosyal medya hesapları gibi şeyleri görebileceğiz. Bu sayede kişi listenizde olmayıp size mesaj atan kişiye, "Kimsiniz?" sorusunu sormadan kim olduğunu bilebileceksiniz.