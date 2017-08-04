Facebook, WhatsApp'a Renkli Durum Güncellemelerini Getiriyor

Facebook, anasayfamızı rengarenk yapan renkli durum güncellemelerini şimdi de Whatsapp için test ediyor.

Facebook anasayfanızın renki renkli durum güncellemeleriyle dolduğunu fark etmişsinizdir. Geçtiğimiz yıl kullanıcılara sunulan özellik, Facebook'un beklediği ilgiyi görmüş ki bu özellik yakında WhatsApp'ta da olacak. Facebook, bu 'sevilen' özelliği mesajlaşma uygulamasına getirerek, WhatsApp durumlarını biraz daha hareketlendirmek istiyor.

Yeni renkli metin durumlarını denemek için 'durum' sekmesinde, sağ altta bulunan kalem simgesine tıklayabilirsiniz. Elbette özellik henüz test aşamasında olduğu için WhatsApp'ın son beta sürümünün APK'sını indirmeden özelliğe erişmeniz mümkün değil.

Yeni renkli durumlarda emoji eklemek, yazı tipini değiştirmek ve arka plan rengin değiştirmek için birer simge bulunuyor. Tüm bu ayarları yapıp istediğiniz gibi bir durum oluşturduktan sonra gönder butonuna tıklamanız yeterli.

Facebook, WhatsApp'a 'snap' özelliği getirerek tepki çekmiş ve sevilen bir özelliği sahip olduğu tüm uygulamalara getirdiği için alay konusu olmuştu. Ancak eleştirenler kadar özelliği sevenlerin sayısı da hiç az değildi.

Daha önceki haberlerimizde Facebook'un WhatsApp'tan para kazanmak için yöntemler ve geliştiriciler aradığını yazmıştık. WhatsApp durumlarını canlandırmak da muhtemelen bu amaçla atılmış bir adım.