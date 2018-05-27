AB’nin Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) yürürlüğe girmeden günler önce, WhatsApp iOS ve Android uygulamasına yeni bir “hesap bilgisi isteme” özelliği ekledi.

Özellikle artan güvenlik zafiyetleri sonrası, her platform kendi içerisinde şeffaflaşma kararı aldı. Bu noktada yeni bir özelliğe ev sahipliği yapan popüler sohbet platformu WhatsApp da yeni bir güncelleme alan uygulamalar arasında.

Hesap bilgilerinizi talep edebileceğiniz özellik, uçtan uca şifrelenmiş (E2E) konuşmalarınız hariç tüm verilerinizi sizlere gösterebiliyor. Her iki işletim sistemine de eklenen özelliğin ekran görüntüleri ise şu şekilde:

iOS cihazlarınız için

Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et

Android cihazlarınız için

Ayarlar->Hesap->Hesap Bilgilerini Talep Et->Raporu Talep Et

Her iki işletim sistemine sahip cihazda da şekildeki gibi talep edebileceğiniz özellik, raporu talep etmeniz sonrası yaklaşık 3 gün içerisinde hazırlanacağını bildiriyor. Gelen HTML dosyası; telefon numaranızı, telefon modelinizi, IP adresinizi, profil resminizi, telefon numaralarını, grup adlarını ve tüm gizlilik ayarlarınızı ayrıntılı olarak içeriyor. Muhtemelen çok şaşırtıcı şeylerle karşılaşmayacağınız bu rapor, kişisel verilerinizin paylaşılmadığına dair bir kanıt olarak gösteriliyor.