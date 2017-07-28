WhatsApp, ikonun üzerinde çıkan açılır pencere ile WhatsApp'ı açmadan daha hızlı sonuca ulaşabileceğiniz yeni özeliği duyurdu.

WhatsApp, Android Beta’da ikonun üzerinde çıkan uygulama kısayollarını test ediyor. Bu kısayollar sayesinde WhatsApp’ın içerisine girmeden yapmak istediğiniz şeye ulaşabileceksiniz.

Örneğin bir fotoğraf çekip arkadaşınızla paylaşmak istiyorsunuz. Bunun için WhatsApp’ın içerisine gidip fotoğraf çekmek yerine uygulamayı daha açmadan bizzat fotoğraf çekme ekranına gidebilirsiniz.

Bunun dışında sık sık konuştuğunuz arkadaşlarınızı, ailenizi veya sevgilinizi eklediğiniz yıldızlı mesajlar alanında sürekli konuştuğunuz kişilere anında ulaşabilirsiniz.

Yıldızlı mesajların hemen ardından açılır pencerenin en altında yer alan butona basarak yeni bir mesaj açabilirsiniz. Buradan daha önce görüşmediğiniz arkadaşlarınızla görüşebilirsiniz. Yine de WhatsApp kullanıcıları günlerinin yüzde 99’unda tanıdıkları insanlarla sohbet ettikleri için bu butonun biraz gereksiz olduğunu düşünüyoruz.

Android v2.17.277 sürümünde denenen bu yeni özellik, açılır pencerenin dışında her biri ayrı birer WhatsApp ikonu olacak şekilde de kullanılabiliyor.

Android sürümünün en yeni WhatsApp beta sürümünü indirmek için buraya tıklayarak Android Beta programına kaydolabilir veya buraya tıklayarak uygulamanın APK dosyasını indirebilirsiniz.

Yalnız uyaralım; beta sürümleri kararsız sürümlerdir. Sonra Mahmut dedeye “aşkım birazdan oradayım” diye mesajlar atarsanız bize kızmayın.