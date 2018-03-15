WhatsApp, Android Beta Uygulamasını Güncelledi

Android beta uygulamasını güncelleyen WhatsApp, merakla beklenen özelliklerini yine kullanıcılara sunmadı. Güncelleme genel olarak hata düzeltmeleri içeriyor.

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile WhatsApp betayı 2.18.84 sürümüne yükseltti. Yeni sürüm, hala kullanıcılara sunulmamış olan bazı özellikler için geliştirmeler içerirken, aynı zamanda birkaç hata düzeltmesi de barındırıyor.

Bildiğiniz gibi WhatsApp, Android uygulaması için bir süredir ses kaydı kilitleme özelliği üzerinde çalışıyor. Özellik, 2.18.84 beta sürümünde hala kullanıcılara sunulmuş değil. Fakat yeni sürüm ile birlikte WhatsApp, ses kilitleme özelliği için küçük bir ipucu baloncuğu ekledi ve arayüzde küçük bir iyileştirme gerçekleştirdi.

WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bir başka özellik ise çıkartmalar. Şirket, çıkartmalar özelliğinin kullanıcılara sunulması için hala üzerinde çalışılması gerektiğini düşünüyor. Bu nedenle 2.18.84 sürümünde çıkartmalar hala kullanıma açılmış değil. Şirketin ilk amacı özelliği kararlı hale getirmek ve çıkartma mağazasını zenginleştirmek.

Güncelleme, kullanıcıların sinirini bozan birkaç hata düzeltmesi de içeriyor. Grup açıklaması özelliği neden ile çıkan ‘bu açıklamayı sildiniz’ uyarı baloncuğuna tıklayan bazı kullanıcılar, durup dururken arama başlatıyorlardı. WhatsApp güncelleme ile birlikte bu hatayı düzeltti. Çıkartmalar ve ses kayıt kilidi özelliklerinin tüm kullanıcılara ne zaman sunulacağı hala bilinmiyor.