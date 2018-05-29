WhatsApp, mayıs ayının başında duyurmuş olduğu çoklu görüntülü ve sesli görüşme özelliğini bazı beta kullanıcılarının hizmetine sundu. Özelliğin yakında daha geniş bir kullanıcı kitlesinin kullanımına sunulması bekleniyor.

Facebook, mayıs ayı başında düzenlenen F8 Geliştirici Konferansı sırasında dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp’a yakın gelecekte pek çok yeni özellik getireceğini duyurmuştu.

Facebook’un WhatsApp’a getireceği özellikler arasında en fazla merak edilenler ise çoklu görüntülü ve sesli görüşme özelliğiydi. Bu özellik sayesinde 3 kullanıcı aynı anda ister görüntülü, ister sesli görüşme gerçekleştirebiliyor.

Fakat artık biliyoruz ki çoklu görüntülü ve sesli görüşme için fazla beklememize gerek kalmadı. Zira Facebook, birçok Android beta kullanıcısı için söz konusu özelliği erişime açmış durumda.

Eğer WhatsApp’ın Android beta programına katıldıysanız ve çoklu görüntülü ya da sesli görüşme özelliğine erişemiyorsanız, uygulamanızın 2.18.162 sürümüne güncellendiğinden emin olun. Yine de özellik henüz tüm beta kullanıcılarına sunulmuş değil.

Söz konusu özellik kısa süreliğine iOS sürümüne de yayınlanmış olsa da WhatsApp hızlı bir güncelleme ile özelliği erişime kapattı. Bundan anladığımız kadarı ile çoklu görüntülü ve sesli görüşme özelliğinin tüm kullanıcılara sunulması için hala biraz zaman gerekiyor.