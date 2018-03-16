WhatsApp, Android uygulaması için yayınladığı yeni güncelleme ile aramalar arası geçiş, grup açıklaması ve grup araması özelliklerini kullanıcılara sundu.

Dünyanın en geniş kullanıcı kitlesine sahip mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile Android beta kullanıcıları ile bir süredir test ettiği üç yeni özelliği WhatsApp’ın kararlı Android sürümü için yayınladı.

Yeni güncelleme ile kullanıcılar sesli görüşme-görüntülü görüşme arasında kesintisiz görüşme gerçekleştirebilecekler, dahil oldukları sohbet grupları için bir açıklama oluşturabilecekler ve dahil oldukları sohbet gruplarındaki kullanıcıların bilgilerine arama çubuğu ile daha kolay ulaşabilecekler.

Öncelikle ‘arama geçiş’ özelliği ile bahsetmek gerekirse; şu ana kadar kullanıcılar bir sesli ya da görüntülü görüşme gerçekleştirdiklerinde, görüşme türünü değiştirmek için aramayı sonlandırmak ve yeni bir arama başlatmak zorunda kalıyorlardı. Yeni özellik ile kullanıcılar, yalnızca bir tuşa basarak karşı tarafa görüşme türünü değiştirmek için davet gönderebilirler.

Güncelleme ile birlikte uzun bir süredir beta kullanıcıların test etmiş olduğu grup açıklamaları özelliği de tüm kullanıcılara sunulmuş oldu. Artık kullanıcılar grup kurallarını ve amacını belirtmek için 512 karaktere kadar bir grup açıklaması belirleyebilirler. Bununla birlikte ‘grup bilgisi’ ekranını açan kullanıcılar, herhangi bir kullanıcının bilgilerine ulaşmak için arama çubuğunu kullanabilirler.