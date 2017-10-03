WhatsApp, iOS'dan Android'e Özellik Transfer Ediyor!

Emojiler… Hayatımıza girdikleri günden beri onları çok sevdik. Emojilerin en çok kullanıldığı platformlardan WhatsApp ise artık Animoji devrimine hazırlanan Apple’ın eski emojilerine benzeyen emojilerle Android sürümünü zenginleştiriyor.

Kısa mesajlarla başlayan yolculuk bugün internet bağlantısı aracılığıyla kullandığımız uygulamaları renklendiriyor. İletişimi oldukça basitleştiren ve duyguların doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan emojiler hayatımızın büyük parçası, hatta resmi olarak sözlüğe girenleri bile var.

Kullandığımız emojilerin bir numaralı kaynağı Emojipedia, iOS cihazlarındakilerle aynı tasarıma sahip yeni emojilerin WhatsApp'ın kendi kütüphanesine eklendiğini duyurdu. Şu an WhatsApp beta sürümünde erişilebilir olan emojiler, yavaş yavaş son kullanıcılara da dağıtılmaya başlanacak. Beta sürümüe kaydolup yeni emojilere bir an önce kavuşmak isteyenler, şuradan WhatsApp Beta’ya kaydolabilirler. Ancak beta sürümleri test yazılımlar oldukları için sorun yaşayabilirsiniz.

Diğer yandan Facebook’un Messenger'da da kendi emojilerini kullanmayı bırakacağını ve bunun yerine tıpkı WhatsApp’da yaptığı gibi Apple emojilerini kullacağı belirtiliyor. Firmadan gelen açıklama şu yönde:

“İnsanların kendilerini ifade etmelerine ve Messenger'ı eğlenceli ve ilgi çekici hale getirmelerine yardımcı olan diğer özelliklere odaklanmak için Messenger emoji setine verdiğimiz desteği sonlandırıyoruz. Hangi emojiyi seçerseniz seçin, Android, iOS veya hangi platform olursa olsun, tüm kullanıcılar aynı emojileri görecekler.”

Bu değişikliğin emoji dilindeki farklılıkları ortadan kaldırmak adına yapıldığı söylenebilir. Bu konuda Apple’ın Animoji özelliğine yoğunlaştını düşünürsek standart emojilerin, platformlar arası daha anlaşılır ve açık bir iletişime imkan tanıdıklarını söylemek gerekiyor.