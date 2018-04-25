WhatsApp, Avrupa İçin Yaş Sınırını 16'ya Yükseltiyor!

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Avrupa'da geçerli olmak üzere yaş sınırı yukarıya çekiyor. Artık Avrupa'da yaşayan kullanıcılar, WhatsApp'ı kullanmak için 16 yaşından büyük olduklarını doğrulamak zorundalar.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz haftalarda Facebook, 100 milyona yakın kullanıcısının verilerinin politik danışmanlık şirketi olan Cambridge Analytica’ya sızdırıldığını açıklamış ve dünya çapında bir kişisel veri gizliliği tartışması başlatmıştı. O günden bu yana gözlem altında olan sosyal medya devi, veri gizliliği konusunda ciddi değişikliklere gitmişti.

Facebook’un sahibi olduğu ve geçtiğimiz Ocak ayında kullanıcı kitlesi 1.5 milyarı aşan WhatsApp da Facebook’un veri gizliliği düzenlemelerinden nasibini alıyor. Şu anda 13 yaşından büyük kullanıcıların hizmetine sunulmuş olan WhatsApp için yaş sınırı, önümüzdeki haftalarda Avrupa’da 16’ya çıkarılacak.

WhatsApp’tan tamamen bağımsız bir veri politikasına sahip olan Facebook, 13-15 yaş arasındaki kullanıcılarının platformda veri paylaşabilmesi için bir ebeveynlerini ya da velilerini yetkilendirmelerini istemektedir. Bununla birlikte WhatsApp’ın kullanıcıların yaşını nasıl doğrulayacağı hala tam olarak bilinmiyor.

WhatsApp’ın blogu üzerinden duyurduğu diğer bir değişiklik ise kullanıcıların WhatsApp’ta bulunan kullandıkları cihazın markası ve modeli, kişileri, grupları, engellediği numaralar gibi verileri detaylı bir rapor halinde indirebilmesini sağlayan bir özellik. Böylece kullanıcılar, anlık mesajlaşma uygulaması ile hangi verilerini paylaştıklarını detaylı olarak inceleyebilecekler.