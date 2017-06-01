WhatsApp, Bazı Popüler Telefonlara Desteğini Kaldıracak!

Facebook'un ait olan WhatsApp 2016 yılında, birçok eski sürüm mobil işletim sistemine desteğin sona ereceğini ve yeni sürümlere odaklanacağına dair bildiri yayımlamıştı. Bu tarihin gelmesine artık sayılı günler kaldı.

Firma, söz konusu cihazların kullanıcılarına, Haziran 2017 sonuna kadar daha yeni bir cihaza geçmeleri için süre tanıdı.

Geçtiğimiz Ocak ayında, Android 2.0 ve daha önceki işletim sistemlerini kullanan cihazları ve bazı eski sürüm iPhone'ları kullanmaya devam eden bazı kullanıcılar, WhatsApp’tan mahrum kaldılar. Şirket, daha sonra Nokia S40, Nokia S60, BlackBerry OS ve BlackBerry 10'a dayalı cihazları kullananların Haziran 2017 sonunda kara listeye dahil olacağına dair açıklama yaptı.

Artık o günler geldi çattı ve bu cihazların kullanıcıları eğer WhatsApp kullanmaya devam edeceklerse yalnızca 30 günlük süreleri kaldı. Dünyanın birçok bölgesinde yaygın olarak kullanılan Nokia’nın eski Symbian işletim sistemli telefonları, bu desteğin çekilmesiyle artık neredeyse kullanım dışı kalacak.

Teknoloji devi şirket, bu kararın zor olduğunu fakat kullanıcıların daha çok etkileşim kazanması için alınması gerektiğini belirtiyor.

Android 2.0 ve iOS 7.0 sürümlerinden eski, BlackBerry OS, Nokia S40 ve S60 işletim sistemli cihazlara sahipseniz, Haziran sonundan itibaren WhatsApp kullanamayacaksınız.

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