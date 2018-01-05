WhatsApp, Android beta sürümü için bir güncelleme yayınladı. Güncelleme ile geliştiricilerin çıkartmalar konusunda önemli bir yol katettiklerini öğrenirken yıllardır kullanılan tüm kişileri göster özelliği de sebepsiz bir şekilde kaldırıldı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, her geçen gün uygulamayı geliştirmeye devam ediyor. WhatsApp, Google Play Beta Programı’na yayınladığı 2.17.443 sürüm numaralı güncelleme ile uygulamaya gelme ihtimali olan yeni bir özelliğe göz atmamızı sağlarken, uzun yıllardır var olan bir özelliği de kaldırdı.

Tüm Kişileri Göster

WhatsApp’ın Android uygulamasında uzun yıllardır var olan ‘tüm kişileri göster’ seçeneği, gizli kişilerin kişi listesinde görüntülenmesini sağlıyordu. Fakat WhatsApp, son yayınladığı güncelleme ile bu seçeneği kaldırdı.

Ancak şu an için ciddi bir sorun yok, zira özelliğin bir hata sonucunda kaldırılmış olma ihtimali de bulunuyor. Çünkü WhatsApp SSS’de tüm kişileri göster seçeneği hala bulunuyor.

Yeni Gizli Çıkartmalar İkonları

WhatsApp’ın Facebook’takine benzer çıkartmaları WhatsApp uygulamasına getirmek istediğini ve aylardır bunun üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Nihayet geliştiriciler yeni beta sürümünde çıkartmaların bir önizlemesini yakalamayı başardılar.

Aşağıdaki görselden de anlaşılacağı üzere çıkartmalara, emojiler ile GIF’lerin arasına yerleştirilen bir simgeye dokunarak ulaşacağız. Açılan sayfada çıkartmalar sınıflandırılmış olacak ve biz iletmek istediğimiz duygulara göre bir gruba girip istediğimiz çıkartmayı gönderebileceğiz.