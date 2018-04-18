Her gün gelen onlarca bildirimin arasında WhatsApp mesajlarının kaybolmasını istemeyen kullanıcılarını düşünen WhatsApp, uygulamaya yüksek öncelikli bildirimler özelliğini getiriyor.

Dünyanın en geniş kullanıcı kitlesine sahip anlık mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android Beta kullanıcılarına yeni bir güncelleme yayınlayarak uygulamayı 2.18.117 sürümüne yükseltti. Peki 2.18.117 sürümü WhatsApp’a hangi yeni özelliği getiriyor?

Yeni güncelleme ile birlikte kendilerine gelen mesajların bildirim merkezinin alt kısımlarında kaybolmasını istemeyen WhatsApp kullanıcıları ‘Yüksek Öncelikli Bildirimler’ özelliğini etkinleştirerek WhatsApp’tan gelen tüm bildirimlerin bildirim merkezinin en üstünde görüntülenmesini sağlayabilirler.

Peki birden fazla uygulamada yüksek öncelikli bildirim özelliği varsa ne olacak? Bu durumda da yüksek öncelikli bildirimler kendi aralarında kronolojik olarak sıralanacak, normal bildirimler öncelikli bildirimlerin sonrasında görüntülenecek. WhatsApp’ın Android Beta programına katıldıysanız yeni özelliği kullanmak için uygulamayı güncelleyebilirsiniz.

Yüksek Öncelikli Bildirimler özelliğini kullanabilmeniz için Android 5.0 ve üzeri bir Android sürümüne sahip olmanız gerekmektedir. Yüksek Öncelikli Bildirimler özelliği tüm Android Beta kullanıcılarında varsayılan olarak etkinleştirilmiş durumda. Eğer özelliği devre dışı bırakmak isterseniz, WhatsApp>Ayarlar>Bildirimler> Yüksek öncelikli bildirimleri kullan'ın onay işaretini kaldırabilirsiniz.