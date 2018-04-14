WhatsApp Bilinmeyen Numara Derdine Dur Dedi

Geliştirmenin test sürecinden başarı ile geçmesini takiben, WhatsApp kullanıcıları kendilerine mesaj gönderen ve kayıtlı olmayan numaraların kimlik bilgilerine doğrudan ulaşabilecek.

Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde arayan numaraların kime ait olduğunu ya da sizin veya listenizdeki birinin başka telefonlarda ne isimle kaydedildiğini gösteren bir uygulama (GetContact) ülkemizde de oldukça yaygınlaşmış, daha sonra güvenlik sebepleriyle ülkemizde erişime engellenmişti.

WhatsApp da kısmen buna yakın olarak vCard adı verilen bir sistem sayesinde size mesaj atan kişilerin kayıtlı kimlik bilgilerini doğrudan önünüze sunacak. Özetle, artık karşınızdaki kişinin kimliğini öğrenmek için illa numarasını kaydetmenize gerek kalmayacak.

Güncelleme şu an Android beta kanalında teste alınmış durumda. Bu geliştirmenin tam olarak ne zaman asıl kullanıcılara sağlanacağı konusunda henüz net bir tarih yok. Ancak başarılı olma ve kullanıma sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Aşağıda ufak bir örnek ile geliştirmenin uygulama içinde nasıl gözükeceğine göz atabilirsiniz.

Yalnızca 'View Contact Cards' sekmesine dokunarak karşınızdaki kişinin kayıtlı kimlik bilgilerini okuyabileceksiniz.

Siz bu geliştirmeyi nasıl buldunuz, size günlük hayatta yardımcı olabileceğini düşünüyor musunuz?