Whatsapp Business'i Akıllı Telefonlara Kurabileceksiniz!

Whatsapp'ın sektörel kullanım için ürettiği Whatsapp Bussines'ın geçtiğimiz günlerde haberini yapmıştık. Şimdilerde ilk indirilebilir "apk"sı da ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde bazı kullanıcıların kullanımına sunulduğunu haber yaptığımız, WhatsApp'ın daha sektörel olan versiyonu "Whatsapp Business"ın indirilebilir bir "apk" kurulum dosyası ortaya çıktı. Normalde kullanmak için "beta kullanıcısı" olarak seçilmeniz gereken uygulama için, verdiğimiz linkten faydalanarak akıllı telefonlarınıza indirebilirsiniz.

Whatsapp Business'in normal WhatsApp'a göre en önemli farkı, Whatsapp üzerinden alışveriş gibi imkanlar sunmasının yanında, Whatsapp hesabınızı tam anlamıyla zamanlayarak yönetebilmek ve düzenli verileri alabilmek gibi özelliklere sahip olması. Yani bu sürüm aslında daha çok profesyonel kullanıcıya hitap edecek. Yine de bireysel kullanıcılar için çok önemli iş kapıları ve kullanım yolları da açabilir.

Whatsapp Business'in "apk" kurulum dosyasını ülkemizde ilk indirme kaynağını sağlayanlardan biri ise dost kuruluşumuz Fobito oldu. Aşağıdaki bağlantıdan, Whatsapp Business"in "apk" dosyasını Fobito üzerinden indirebilirsiniz. Bir de uygulamayı indiren takipçilerimizin, Whatsapp Business ile ilgili yorumlarını beklediğimizi de belirtelim.

Not: Whatsapp Business hala alfa test aşamasında olduğu için her kullanıcı faydalanamayabilir. Ancak yine de geliştiriciler için uygulamanın apk'sının faydalı olabileceğini düşünüyoruz.