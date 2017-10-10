WhatsApp Business Nedir, Nasıl Kullanılır?

Artık akıllı telefonlara da kurulabilen WhatsApp Business'in normal WhatsApp'tan farkı nedir ne işe yarar? Bunların hepsini araştırdık yazdık.

Geçtiğimiz günlerde 'apk'sı ortaya çıkan ve bu vesileyle de akıllı telefonlara kurulumunun mümkün olduğu WhatsApp Business hakkında yeni haberler gelmeye devam ediyor. Biz de bu haberler doğrultusunda WhatsApp Business'ı daha detaylı inceledik.

WhatsApp Business, adından da net bir şekilde anlaşılacağı üzere, işletmelerle müşterileri daha hızlı bir şekilde iletişime sokmak için tasarlandı. Bir başka deyişle daha önceden mail üzerinden gerçekleşen yazışmalar artık daha pratik bir şekilde WhatsApp Business üzerinden sağlanabilecek. Şirket ya da herhangi bir firma sahibi WhatsApp Business'a geçerek hem özel hesabını hem de iş hesabını iki ayrı cihaza gerek duymadan rahatlıkla kullanabilecek. İstenirse birden çok cihazda uygulama çalışabilecek.

WhatsApp Business Nasıl Kullanılır?

Şimdilik ücretsiz olarak sunulacağı düşünülen WhatsApp Business'ın gelecekte herhangi bir ödeme gerektirip gerektirmeyeceği bilinmiyor. Normal WhatsApp'tan farklı olarak WhatsApp Business'da birçok farklı özellik bulunuyor. Uygulamayı edindikten profil kısmının sağ üst tarafında yer alan kalem simgesine tıklayarak normal WhatsApp'ta olmayan seçenekler kullanıcının karşısına çıkıyor. Bu bölümde, konum, şirket tanımı, e-posta adresi, internet sitesi gibi seçenekler bulunuyor.

WhatsApp Business'ı normal uygulamadan ayıran bir diğer özellik ise sabit numaralarla hesap oluşturulabilmesi. Bu özellik sayesinde şirketler, müşterileriyle daha kolay bir iletişim içerisine girebilecek.

Otomatik Cevaplama Özelliği

WhatsApp Business ile gelen diğer bir önemli özellik ise otomatik cevaplama özelliği istatiksel verilere ulaşabilme özelliği. Firma yetkilisinin dışarıda olduğu, mesainin bittiği ya da cevap veremez durumda olduğu zamanlarda müşteriden gelen mesajlara otomatik şablon bir mesaj gönderilebiliyor. Bu özelliği kullanmak için Ayarlar bölümünden Away Message kısmına şablon mesajı yazmak ve bu mesajın gönderileceği saatleri yazmak yeterli.

Şu anda Google Play'de olmayan uygulamanın yukarıda da belirttiğimiz gibi 'apk' sürümü mevcut olarak bulunuyor.

Uygulamayı indirmek için: