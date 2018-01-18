WhatsApp Business Resmi Olarak Yayınlandı!

WhatsApp'ın küçük işletmeler için yayınladığı ve bir süredir Beta sürümüyle test sürüşüne çıkarılan WhatsApp Business'ın tam sürümü Google Play Store üzerinden yayınlandı!

WhatsApp bir süredir, işletmeler için WhatsApp'a ek özellikler getiren sürümü WhatsApp Business'ı test sürüşüne çıkarmıştı. Beta sürümünde bile 100 binden fazla indirilen uygulamanın final sürümü Google Play Store'da yayınlandı. Şimdilik uygulamayı çok fazla kişi indirmese de, epeyce beklenen uygulama bakalım ilerleyen zamanlarda ne kadar beğenilecek.

Uygulama şimdilik sadece Android kullanıcıları için indirmeye sunulmuş durumda. Ancak ilerleyen zamanlarda WhatsApp iOS versiyonu için de uygulamayı çıkaracaktır diye düşünüyorum. Özellikle de WhatsApp'ın kullanım alanını benzersiz bir şekilde değiştirecek uygulama, aynı zamanda WhatsApp'ın iş dünyası için ilk girişimi de sayılabilir.

WhatsApp'ı adeta canlı bir müşteri hizmetleri ve iş kartviziti olarak kullanmanızı sağlayan uygulama. Şimdilik Endonezya, İtalya, Meksika, İngiltere ve ABD için kullanıma sunulan uygulama gün geçtikçe tüm bölgeler için yavaş yavaş kullanıma sunulacak. Ancak telefonunuzun bölgesini değiştirerek cihazınıza uygulamanın son sürümünü kurabilirsiniz. Ayrıca diğer bağlantıdan Fobito üzerinden APK aracılığıyla cihazınıza beta sürümü kurabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Ülkemiz için uygulama ne zaman kullanıma açılır?