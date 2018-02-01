WhatsApp, yeni yayınladığı beta güncellemesi ile birlikte çıkartmalar özelliğini ve çıkartmaların indirileceği WhatsApp Store özelliğini test etmeye başladı.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile Android platformundaki beta kullanıcılarına yayınladığı güncelleme ile WhatsApp’ı 2.18.32 sürümüne yükseltti. Peki WhatsApp 2.18.32 ne gibi yenilikler getiriyor?

WhatsApp’ın bir süredir çıkartmalar üzerinde çalıştığını zaten biliyorduk. Fakat yeni beta güncellemesi ile birlikte yeni bir özellik daha ortaya çıkmış oldu. Uygulamayı şişirmek istemeyen WhatsApp, kullanıcılara diledikleri çıkartma paketlerini indirme imkanı sunmak için WhatsApp Store özelliğini sunuyor.

Kullanıcılar herhangi bir çıkartma göndermek istediklerinde metin çubuğunun yanında bulunan emoji ikonuna tıklayacak. Açılan pencerede emoji ile GIF ikonunun arasındaki çıkartma ikonuna tıklayacak. Sağ altta bir ‘+’ ikonu bulunuyor. Bu ikon WhatsApp Store’un giriş kapısı.

WhatsApp Store iki kısımdan oluşuyor; dilediğiniz çıkartmaları indirebileceğiniz mağaza ve indirdiğiniz çıkartmaları düzenleyip silebileceğiniz ‘benim’ kısmı. WhatsApp Store sayesinde hiçbir kullanıcının çıkartma kataloğunda istemediği bir çıkartma bulunmayacak. Böylece uygulama gereksiz bir şekilde şişmeyecek.

WhatsApp Store ve çıkartmalar özelliği şu an için deneme aşamasında ve tüm kullanıcılara sunulmuş değil. Şirket özelliğe ait hataları giderdikten ve çıkartma mağazasını tamamladıktan sonra güncellemeyi tüm kullanıcılara sunacaktır.