Sosyal medya uygulamaları peş peşe problemler yaşamaya devam ediyor.

Yaklaşık 1 aydır sosyal medya platformlarında yaşanan global çapta sıkıntılar bitmek bilmiyor. Bu konuda özellikle Facebook bünyesindeki Instagram başı çekmekte. Hatta, Instagram, dün de son 3 haftada üçüncü kez dünya genelinde çökmüştü.

Şimdi ise benzer problem WhatsApp'ta yaşanmakta. Yaklaşık 1 saat kadar önce başlayan sorun ile alakalı ülkemizden çoğu kişi durumun Türkiye için geçerli olup olmadığını tartışmaya başlamış, sorunun yerli operatörlerden kaynaklı olduğunu düşünmüştü. Fakat yine diğer sosyal medya platformlarını kontrol ettiğimizde, WhatsApp'ın tıpkı Instagram gibi dünya genelinde bir problem yaşadığı ortaya çıkmakta.

Öyle ki şu an Twitter'da "#WhatsAppDown", dünya genelinde "trend topic" olmuş durumda. Konuyla ilgili olarak da birkaç dakika önce BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı.

Sorun şu an için hala devam etmekte. Bir gelişme olduğunda haberimiz güncellenecektir.