WhatsApp'dan Çorba Gibi Olan Emoji Ekranına Sonunda Çözüm!

Emojiler artık o kadar karmaşık hale geldiler ki, WhatsApp’ın bu çözümü sizi çok sevindirecek.

Yazı diliyle iletişim kurmak, o an içinde bulunduğunuz duyguyu aktarmanız konusunda -artık- yetersiz kalabiliyor. Temel anlamda birbirimizi daha kolay anlamamızı sağlayan emojiler, telefonlar elimize yapıştıkça daha çok çeşitlendiler ve kocaman bir aile oldular.

Bir mesaj yazarken aradığınız emojiyi bulmak, WhatsApp'ta tam bir işkenceye dönüşüyor. Doğru emojiyi bulana dek konuşma bitiyor, ne söyleyeceğinizi unutabiliyor; derin dehlizlerde sarı sarı yüzlerin arasında kısa süreli kalp krizleri geçirebiliyorsunuz.

WhatsApp’ın yayınlanan son beta sürümü, emoji sayfalarında kelimelerle arama özelliğini getirdi. Artık size en uygun emojiyi anahtar kelimeler aracılığıyla bulabileceksiniz, fakat nihai sürümde kullanmak için biraz daha vakte ihtiyacımız olacak. Hemen aşaığıda göreceğiniz ekran görüntülerinde kullanıcı “el”, “gülmek” ve “sevmek” gibi anahtar kelimelerle doğru emoji gruplarına hızlı bir şekilde ulaşabilmiş:

Bu güncellemenin geleceği nihai sürüm hakkında net bir zaman verilmiyor ancak, sizler için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz.