WhatsApp'ın birçok sevgiliyi birbirinden ayıran mavi tık özelliği karşıdaki kişinin mesajları okuyup okumadığını gösteriyor. Peki, karşıdaki kişinin mesajı saat kaçta okuduğunu nasıl görürsünüz?

Ülkemiz dahil tüm dünyanın en büyük ispiyoncusu olma şerefine erişmiş WhatsApp'ın mavi tıkı, binlerce sevgilinin ilişkisini bitirme özelliğine sahip. Karşıdaki kişinin mesajları gördüğünü kanıtlayan mavi tıklar, kullanıcıların canını sıksa da özellikle sevgililerin mesajları ne zaman okuduğu ve ne kadar sonra cevap verdiğini göstermek açısından çok büyük önem taşıyor.

Bugün sizlere, gönderdiğiniz mesajların ne zaman iletildiğini ve karşıdaki kişi tarafından ne zaman görüldüğünü(mavi tık) öğrenmenin yolunu açıklayacağız. Sevgiliniz “vallahi görmedim aşkım” dediğinde trip atmaya kanıtınız olması için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

Okunma zamanını merak ettiğiniz mesaja basılı tutun.

Ekranın en üstünde çıkan “i” simgesine tıklayın.

Bu simgeye bastığınızda mesaj bilgisine ulaşacaksınız.

Gönderdiğiniz mesajın karşı tarafa ne zaman iletildiğini ve karşıdaki kişinin bu mesajı ne zaman okuduğunu bu bilgi sekmesinden okuyabilirsiniz.

Şimdiden dozunda ve tatlı tatlı kavgalar etmenizi diliyoruz.