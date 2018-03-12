WhatsApp kullanırken karşıdaki kişinin mesajlarını okuyup okumadığını anlamak için gri olan tikin maviye dönmesini beklersiniz. Eğer karşıdaki kişi bu özelliği kapattıysa, okunma bilgisi alamazsınız. Ancak yıllardır gözümüzün önünde duran, çakalca bir çözüm var.

WhatsApp, 2014 yılında okundu bilgisi vereceğini söylediği zaman ağır eleştirilere maruz kaldı. Ancak bu hizmet zamanla kullanıcıların hayatına girdi. Girerken insanları birbirlerine düşürdü ve hala da düşürmeye devam ediyor. Aslında bakarsanız bu tartışmaların WhatsApp’la değil, insanların samimiyet ve güven çizgisiyle ilişkisi var.

Bazı kullanıcılar “mavi tik” özelliğini ilk çıktığı günlerden beri kabullenemediler. Bu nedenle bu kişilere gönderilen mesajlarda okundu bilgisine erişmek mümkün değil. Özelliğin bazı durumlarda gerçekten can sıkıcı gerginliklere neden olması durumu da var.

Ancak bir yöntem var ki yıllardır gözümüzün önünde duruyor:

Baştan anlaşalım; bu yöntem sizi zor durumda bırakabilir ve karşınızdaki insanı rahatsız edebilir. Geçici bir çözüm olup işe yarasa da kişilerin mahremiyetlerine -kim olurlarsa olsun- saygı duymak gerekir. Gene de denemek istiyorsanız buyurun devam edelim. Aranızda yaşanması muhtemel gerilimden biz sorumlu değiliz, bilhassa güven temelini sarsan şeyler bu tarz yaklaşımlardır, dikkat.

WhatsApp’ın okundu bilgisi, yalnızca metin mesajları ve çeşitli medya içerikleri için geçerlidir. Ancak bu özellik, ses kaydı gönderme özelliği için geçerli değildir. Ses kaydından kastımız, bir başka uygulama ile kaydedilmiş ses dosyalarını mesaja eklemeniz değil, WhatsApp’ın kendi kayıt özelliğinin ta kendisi oluyor.

Öncelikle bir kişinin okundu bilgisini elde etmek için o kişiye ses kaydı gönderecek samimiyette olmanız gerektiğini unutmayın. Listeniz de mesajlarınızı okumak yerine sesinizi dinleyecek insanlarla bu yöntemi deneyin. Unutmayın; karşınızdaki kişiye giden mesajlarda her zaman o tikler gri olarak kalmalıdır.

Göndereceğiniz herhangi bir ses kaydını, karşıdaki kişi dinlediği anda ses oynatıcısının yuvarlak saniye göstergesi bir anda mavi olacaktır. Bunun haricinde ses kaydı karşı tarafa ulaşır ve o kişi mesaj penceresini açıp okuma yaparsa, ses kaydını gördüğünde gri tikler maviye dönecekler. Bu durumda karşıdaki kişinin sesli mesajınızı dinlediğini ya da gördüğünü anlamış olursunuz. Eğer sesli mesajınız üzerinde okundu bilgisine erişmek istediğiniz mesajlar varsa, ses kaydı görüldüğü (ya da açıldığı) anda için onlar da karşıdaki kişi tarafından okunmuş olacaklardır.

Ses kaydı mesajını uzun süre dokunup mesajın oynatıldığı zamanın bilgisine daha sonradan da ulaşabilirsiniz. Ancak bu kasıtlı yöntemin ortaya çıkartamadığı bir durum var. O da karşıdaki kişinin gerçekten meşgul olabileceği, cevap atacak durumda olmadığı ihtimalidir.

Gene de bu tip sorunlarda en sağlıklı çözüm teknoloji yerine karşıdaki insana güvenmektir. Bunun değerini ise 20 kontöre sadece 5 tane SMS atan o efsane nesilden gelenler bilir.