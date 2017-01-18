WhatsApp Deneyiminizi Zenginleştirecek 11 Gizli Özellik!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın, günlük hayatta pek kullanmadığınız yetenekleri mevcut. Bunlardan en önemlilerini sizin için derledik.

WhatsApp, hayatımızın temel parçalarından biri haline gelse de, onun tüm yeteneklerine haiz olduğumuzu söylemek mümkün değil. WhatsApp deneyiminizi zenginleştirecek bazı özellikleri inceledik.

Yazı Karakterini Değiştirmek

Eğer, arkadaşınıza yolladığınız mesajı koyu fontlarla bezemek istiyorsanız söz konusu kelimeyi iki adet * işaretinin arasına almalısınız. Örnek vermek gerekirse, *Koyu* yazın ve ekrandaki yansımasını görün. İtalik font için iki adet alt çizgi (_), yazının ortadan çizili olması için iki adet "~" simgesini kullanabilirsiniz.

Mesaj İşaretlemek

Size gelen bir mesajı "yıldızlı" konuma taşımak için iOS'da ekranın altındaki "Yıldız" simgesinden faydalanın. Android kullanıcıları ise önce menü, sonra da "yıldızlı mesajlar" segmesini kullanmalı.

En Çok Kiminle Konuşuyorsunuz?

WhatsApp'da en çok iletişim kurduğunuz kişiyi öğrenmek istiyorsanız, Sırasıyla "Ayarlar", "Veri Kullanma ve Depolama Alanı" ve "Depolama Alanı" segmesini ziyaret edin. iOS'da yer alan özellik, maalesef Android'de mevcut değil.

Mesaj Detaylarını Öğrenin

Bir mesajın ne zaman teslim edildiğini veya okunduğunu hiç merak ettiniz mi? Tabii ki ettiniz. iPhone'unuzdaki istediğiniz veriye ulaşmak ve görüntülemek için gönderdiğiniz bir mesajın soluna hızlıca kaydırma hareketi yapın. Android kullanıcıları ise bir iletiye süre basılı tutup, ekranın üst kısmındaki "bilgi" segmesine dokunabilir.

WhatsApp'ı Susturun

Bir film veya toplantıya giderken, WhatsApp'ın "sessize alma" özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Android kullanıcıları, söz konusu sohbete bir süre tıklamalı ve sonra da ekranın üst kısmındaki çarpı işaretli hoparlör simgesine dokunmalı. iPhone kullanıcıları ise önce ekranın üst kısmındaki kişi veya grubun adına, ardından Sessiz simgesine dokunmalı.

Son Görünmeyi Kapatın

Ülkemizde sıkça kullanılan bir özellik: "Seçenekler, hesap, gizlilik ve son görünme" sekmesi sayesinde, mahremiyetinizi koruyabilirsiniz.

Okunma Raporlarını Kapatın

Son görünmeye kapatmak bazen yeterli değil. Sırasıyla "Ayarlar, Hesap ve Gizlilik" menüsünden, okunma raporlarını kapatabilirsiniz.

Videoları ve Fotoğrafları Saklamayın

Videoları ve fotoğrafları, otomatik olarak saklamamak için iOS'da önce "ayarlar" sonra "sohbet" menüsüne girebilir ve "gelen dosyaları saklama" seçeneğine bir tık kondurabilirsiniz.

WhatsApp'ı Bilgisayarınızda Kullanın

web.whatsapp.com sitesini ziyaret edin ve QR kodunu, telefonunuzla tarayın. Gerisi için, sitedeki talimatlara uymanız yeterli.

Kişisel Bildirimler

Neden her mesaj için bildirim almak zorundasınız? Sadece özel kişilerden gelen mesajlar için bildirim almayı tercih edebilirsiniz.

Android kullanıcıları, bir sohbeti görüntülerken Menü simgesine, ardından "Kişiyi Göster" ve "Özel Bildirimlere" dokunmalı.

iPhone'da WhatsApp kullananlar, bir sohbeti görüntülerken kişinin adına, ardından Özel Bildirimler'e tıklamalı.

Görüşmeyi Aktarmak

Bir konuşmayı, başka bir ortama aktarabilirsiniz. Bir görüşmeyi görüntülerken, Android kullanıcılarının önce "Menü" düğmesine ve ardından "Diğer" ve "E-posta" segmentine hafifçe dokunup, adres girmeleri gerekiyor.

iPhone'da, bir sohbeti görüntülerken, ekranın üst kısmındaki kişiye dokunmalısınız. Sonra da "Kişi Bilgileri" sayfasının en altına ilerleyip "Sohbet Dışa Aktar" seçeneğinden faydalananabilirsiniz.