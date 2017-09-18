WhatsApp, Android İçin Yeni Özelliğini Test Etmeye Başladı!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, artan depolama ihtiyacına çare olmak için uygulamasına 'depolama alanı kullanımı' özelliği getiriyor.

WhatsApp, iOS cihazlarda Ocak ayından bu yana olan Depolama Alanı Kullanımı özelliğini nihayet Android cihazlar için de WhatsApp Beta da test etmeye başladı. Depolama alanı kullanımı, hangi grup ya da bireysel WhatsApp görüşmenizin ne kadar depolama alanı tükettiğini gösterir ve çok fazla alan harcayan dosyaları silerek depolama alanını rahatlatmanızı sağlar.

Bu özelliği kullanabilmeniz için WhatsApp Beta’nın son sürümü olan v2.17.340’ın cihazınızda yüklü olması gerekiyor. Eğer yüklüyse, Ayarlar>Depolama Alanı Kullanımı’na giderek görüşmelerinizdeki fotoğraf, video, metin, sesli mesajları görebilir, istediğinizi silerek depolama alanını boşaltabilir, istediğinizi de saklayabilirsiniz.

Temizlemek istediğiniz görüşmeyi seçtikten sonra alt kısımda bulunan ‘iletileri yönet’ seçeneğine tıklayarak silmek istediğiniz içeriği seçebilirsiniz. Örneğin; görüşmedeki tüm GIF dosyalarını silebilir ya da metin mesajlarını silip medyaları saklayabilirsiniz.

Henüz özellik beta aşamasında olduğu için çok kararlı bir şekilde çalıştığını söyleyemeyiz fakat WhatsApp kısa süre içinde gerekli hata düzeltmelerini yapıp güncellemeyi yayınlayacaktır.

WhatsApp’ın gelecekte yayınlamayı planladığı ve hala üzerinde çalıştığı pek çok özellik bulunuyor. Bunlardan bazıları; uygulama içinde YouTube videolarını oynatma, canlı video yayını, fotoğraf filtreleri, hızlı yanıtlar. Fakat en çok beklenen özellik şüphesiz ki mesaj gönderimini tamamen kapatacak ‘herkesi sil’ özelliği olacak.