Yıllardır hiçbir ücret ödemeden ve herhangi bir reklamla uğraşmak zorunda kalmadan kullandığımız WhatsApp, gelecek seneden itibaren reklamlı olacak.

Facebook'un bu güne dek yaptığı en büyük yatırım WhatsApp diyebiliriz. Şirketin 22 milyar dolar ödeyerek satın aldığı WhatsApp, bildiğiniz üzere hiçbir ücret ödemeden kullandığımız bir platform. Facebook'un bu tür bir yazılımla nasıl para kazandığı konusunda birçok teori mevcut.

Facebook'un kullanıcı bilgilerini sattığı, WhatsApp konuşmalarınızı okuyarak Facebook üzerinden reklamlar gösterdiği gibi uçuk teoriler dahi var. Ancak bu teorilerin bir süre sonra bir önemi kalmayacak: Nitekim WhatsApp, gelecek seneden itibaren içerisinde reklamların bulunduğu bir uygulama halini alacak. Wall Street Journal'in güvenilir kaynaklardan aldığı bilgiye göre, kullanıcıların durumlarına bakarken çeşitli reklamlar göreceksiniz.

Maalesef bu uygulamanın detaylarını henüz bilmiyoruz. Kullanımı etkileyecek kadar sinir bozucu reklamlar olacak mı, orası muamma. Yine de uzunca süredir reklamsız deneyim sunan WhatsApp'ın bu tür bir karar alması, bazı kullanıcıları fazlasıyla üzecektir.