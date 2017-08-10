WhatsApp'a Yeni Bir Özellik Daha: Fotoğraf Filtreleri

Facebook, özellikle Instagram'da çokça kullanılan fotoğraf filtrelerini WhatsApp'a getiriyor.

Günümüzde sanal iletişim şeklimiz, mesajlaşmanın çok ötesine geçti. Metinlerden daha çok resim, video ve emojilerle duygularımızı karşımızdakilere en iyi şekilde yansıtıyoruz. Elbette karşımızdakine bir fotoğraf gönderirken güzel ya da farklı görünmek isteriz. WhatsApp da öyle düşünmüş olacak ki son beta sürümüne fotoğraf filtrelerini getirdi.

Konuştuğunuz kişiye fotoğraf göndereceğiniz zaman ekranı yukarı kaydırarak filtrelere erişebilirsiniz. Şu an için yalnızca 5 filtre var: Pop, B&W, Cool, Chrome, ve Film. İstediğiniz filtreye dokunarak karar verebilir ve gönderebilirsiniz. Ancak Instagram'dakinin aksine WhatsApp'da filtre yoğunluğu malesef ayarlanmıyor.

WhatsApp, beta sürümünün 2.17.298 sürümünde filtreler özelliğini kaldırdı, ancak eğer bu özelliği denemek isterseniz 2.17.297 sürümüne buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.