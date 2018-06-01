WhatsApp Gelen Mesaj Bildirimlerinde Büyük Bir Hata Ortaya Çıktı! (Çözümü Burada)

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WhatsApp Gelen Mesaj Bildirimlerinde Büyük Bir Hata Ortaya Çıktı! (Çözümü Burada)
Sosyal medyadan sorunları hakkında bilgi almaya çalışan bazı iPhone kullanıcılarına göre WhatsApp, cihaza mesaj geldiğinde bildirim ekranında ne gönderen adını ne de mesaj içeriğini göstermiyor.

Dünya çapında 1.5 milyar aktif kullanıcıya ulaşmış olan WhatsApp, zaman zaman sinir bozucu ve nedenini kimsenin anlayamadığı hataları ile kullanıcılarını çileden çıkarmaktadır. Bu hatalara bir yenisi daha eklendi.
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Büyük çoğunluğunu iPhone kullanıcılarının oluşturduğu bir grup WhatsApp kullanıcısı, WhatsApp’tan mesaj aldıklarında gönderen kişinin adının görünmediğini dile getirdiler. Fakat sorun daha da büyüktü. WhatsApp bildirimlerinde ne isim ne de içerik görünmüyordu.

Elbette ki sorunun bir çözümü bulunuyor

Bu can sıkıcı soruna geçici bir çözüm getirmek için WhatsApp uygulamasını açın ve Ayarlar menüsüne gidin. Ardından ‘Bildirimler’ seçeneğine dokunun ve ‘Önizlemeleri göster’ seçeneğini aktif edin.

Hemen ardından iPhone’unuzun Ayarlar menüsünü açın ve Bildirim ayarları menüsünden WhatsApp uygulamasını bulun. ‘Önizlemeleri göster’ seçeneğini aktif edin ve daha sonra ‘asla’yı aktif edin.

Kaynak : https://www.mirror.co.uk/tech/whatsapp-users-hit-another-annoying-12630876
Etiketler: iphone, whatsapp
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