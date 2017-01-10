Güncellemeyi Beklemeden WhatsApp'a Gelecek İki Özelliği Şimdiden Kullanın!

WhatsApp’a gelen Giphy desteği sayesinde artık çok daha rahat bir şekilde GIF aranabilecek ve gönderilebilecek.

WhatsApp, daha önce kullanıcıların birbirine GIF gönderebilmesi için çeşitli imkanlar sunmuştu. Bunlardan ilki, videoları dönüştürerek GIF olarak gönderme seçeneğiydi. Sonra telefonda kayıtlı olan GIF’ler gönderilebilmeye başlandı. Daha sonra ise uygulamaya GIF arama desteği geldi.

Ancak artık Whatsapp’ın Android sürümünü kullananlar, çok daha kolay bir şekilde GIF arayabilecek ve gönderebilecekler. Bu özellikle birlikte, WhatsApp’ın metin kutusundaki emoji butonuna dokunduğunuzda, alt tarafta emoji ve GIF arasında geçiş yapmanızı sağlayan bir çubuk çıkıyor. GIF ekranına geldiğinizde ise, ister ekranda görünen GIF’ler arasından seçim yapabilir, isterseniz de bir anahtar kelimeye göre GIF araması yapabilirsiniz. Whatsapp’taki bu yeni GIF özelliği’nin Giphy tarafından desteklendiğini de belirtelim.

Whatsapp’taki bir diğer değişiklik de, medya paylaşımı sayısının artırılması oldu. Daha önce herhangi birine Whatsapp üzerinden tek seferde 10’dan fazla fotoğraf ya da video gönderemiyorduk. Yeni değişiklikle birlikte bu sayı 30’a çıkarıldı.

Bu yeni özellikleri kullanabilmek için Whatsapp’in 2.17.6 beta sürümünü kullanmanız gerekiyor. APKMirror sitesi üzerinden bu sürümün APK’sını indirerek bu yeni özellikleri kullanmaya başlayabilirsiniz. Ancak biz yine de Google Play Store’un beta programına katılarak WhatsApp’ın bu sürümünü edinmenizi ya da dağıtılacak olan güncellemeyi beklemenizi öneririz.