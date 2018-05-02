F8 Geliştirici Konferansı'nda WhatsApp'a gelecek yeni özellikler hakkında açıklamalarda bulunan Mubarik Imam, grup görüntülü görüşme, çıkartmalar ve işletmelere dair birkaç özelliğin önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacağını duyurdu.

Facebook’un gelenekselleşen F8 Geliştirici Konferansı’nda söz alan WhatsApp yöneticisi Mubarik Imam, uygulamanın geleceği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Uzun süredir beklenen çıkartmaların ve işletmelere yönelik bir takım özelliklerin yakında uygulamaya kazandırılacağını açıklayan Imam, grup görüntülü görüşme özelliğinin ise önümüzdeki aylarda kullanıcılara sunulacağını açıkladı.

Özellikle grup görüntülü görüşme özelliği, WhatsApp kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. Zira günlük 450 milyon aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ta her gün 2 milyar dakikanın üzerinde sesli ve görüntülü görüşme gerçekleştiriliyor. Imam, grup görüntülü görüşme özelliğinin nasıl çalışacağı hakkında detayları paylaşmasa da tanıtım görsellerinden anlaşıldığı kadarı ile aynı anda 4 kişi görüntülü görüşme yapabilecek.

Aylık 1.5 milyar gibi inanılmaz bir aktif kullanıcısı sayısına ulaşan WhatsApp, grup görüntülü görüşme özelliğinin yanı sıra çıkartmalar özelliği ile de Facebook Messenger, Line, WeChat gibi ‘rakiplerini’ yakalayacak. Çıkartmalar, emojilere göre kullanıcılara duygularını daha iyi anlatma imkanı sunacak. Imam, üçüncü parti geliştiricilerin WhatsApp için çıkartma geliştirmelerine izin vereceklerini de açıkladı.

Bireysel kullanıcılar için uygulamayı geliştirmeye devam eden WhatsApp, bu yılın başlarında Android platformu için ücretsiz olarak sunduğu WhatsApp Business uygulamasına da yeni özellikler kazandıracak. Fakat gelen bilgilere göre WhatsApp’ın daha fazla özellik ve daha fazla kullanıcıya ulaşmak için büyük markalardan ücret talep etmesi olası. Böylece WhatsApp hem kendisine hem de işletmelere gelir kapısı oluşturmuş olacak.