Bir aydır WhatsApp beta kullanıcıları ile test edilen grup görüntülü ve sesli görüşme özelliği nihayet WhatsApp'ın kararlı sürümüne de yayınlandı. Uygulamanızı güncelledikten sonra 4 kişilik grup görüntülü görüşme başlatabileceksiniz.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Facebook’un mayıs ayında, F8 geliştirici konferansında duyurduğu ve geçen ay beta kullanıcıları için yayınladığı grup görüntülü ve sesli görüşme özelliğini nihayet uygulamanın kararlı sürümü için de yayınladı. Artık WhatsApp üzerinden 3 kişi ile aynı anda görüntülü görüşme gerçekleştirebileceksiniz.

Grup görüntülü görüşme başlatmak için öncelikle bir kişi ile sesli ya da görüntülü görüşme başlatmanız gerekiyor. Görüşme başladıktan sonra ekranın sağ üst kısmında bir ‘kişi ekle’ butonu göreceksiniz. Bu butona dokunduğunuzda kişi listesi açılır ve görüntülü ya da sesli görüşmeye iki kişi daha ekleyebilirsiniz. WhatsApp, grup görüntülü görüşme özelliğinin zayıf ağ koşullarında dahi iyi performans gösterecek şekilde optimize edildiğini dile getirdi.

Şirketin açıklamasına göre WhatsApp kullanıcıları, her gün 2 milyar dakika görüşme gerçekleştiriyor. Bu da grup görüntülü ya da sesli görüşme özelliğinin bir ihtiyaç olduğunun açık bir göstergesi. Ancak bu konuda WhatsApp’ın rakibi olduğunu söyleyebileceğimiz Messenger 50, Skype 25 ve Snapchat 16 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeyi destekliyor. Ayrıca FaceTime da iOS 12 yayınlandığında 32 kişi ile görüntülü görüşmeyi destekleyecek. Dolayısı ile WhatsApp’ın 4 kişilik görüşmeleri uzun vadede yetersiz kalacaktır.

Grup görüntülü görüşme özelliğini bugünden itibaren istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Eğer yukarıda tarif ettiğimiz ‘kişi ekle’ butonu uygulamanızda görünmüyorsa Play Store ya da App Store’a giderek uygulamanın son sürüme güncellendiğinden emin olun.