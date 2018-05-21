Uzun süredir geliştirilmekte olan grup görüntülü görüşme özelliği hem iOS hem de Android'deki WhatsApp test kullanıcılarının hizmetine sunuldu. Özelliğin yakında daha geniş bir kullanıcı kitlesi için kullanıma açılması bekleniyor.

Facebook’un sahibi olduğu dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, geçtiğimiz şubat ayında geliştirmekte olduğu grup görüntülü sohbet özelliğinin referans kodlarını ortaya çıkarmış fakat o günden bu yana özellik hakkında herhangi bir detay paylaşmamıştı.

Fakat yeni bir güncelleme yayınlayan şirket, hem Android hem de iOS kullanıcıları için grup görüntülü görüşme özelliğini kullanıma sunmuş oldu. Sorun şu ki, grup görüntülü özelliği henüz yalnızca bir avuç kullanıcı ile test ediliyor. Dolayısı ile beta kullanıcısı olmanız özelliğe erişebileceğiniz anlamına gelmiyor.

Grup görüntülü görüşme nasıl başlatılır?

WhatsApp’ı açtığınızda grup görüntülü görüşme yapmak istediğiniz kişilerden biri ile bir görüntülü görüşme başlatın. Sağ üstte bir kişi ekleme simgesi göreceksiniz. Bu simgeye dokunduktan sonra açılan listeden 2 kişiyi daha görüşmeye ekleyebilirsiniz. Unutmayın; WhatsApp yalnızca 4 kişiye kadar grup görüntülü görüşmeyi destekliyor.

Eğer görüntülü görüşme ekranında kişi ekleme simgesi görüyorsanız şanslısınız, zira WhatsApp’ın söz konusu özelliği test etmek için seçtiği sayılı kişilerden birisiniz demektir. Simgeyi görmüyorsanız da endişelenecek bir şey yok, her şeyin yolunda gitmesi halinde özellik tüm kullanıcılara sunulacaktır.

Test kullanıcılarından biri olup olmadığınızı öğrenmek için WhatsApp’ı Android’de 2.18.145, iOS’ta ise 2.18.52 sürümüne güncellediğinizden emin olun.