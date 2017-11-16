WhatsApp Grup Yöneticilerine Kullanabilecekleri Yeni Özellik

Henüz test aşamasında olan özellik sayesinde grup yöneticileri, WhatsApp gruplarını salt okunur hale getirebilecekler. Böylece sadece yöneticilerin grup içinde paylaşım yapma yetkisi bulunacak.

Neredeyse tüm WhatsApp kullanıcıları en az bir WhatsApp grubuna üyedir. Biraz daha sosyal kişiler için grup sayıları 3,5,10 diye artabilir. Hal böyle olunca WhatsApp, gruplar için daha fazla özellik geliştirmeye ihtiyaç duyuyor.

Geçtiğimiz haftalarda WhatsApp’ın sadece grup yöneticilerinin erişebileceği bazı ayarlar geliştirdiğini öğrenmiştik. Bu ayarlar ile yönetici, grup simgesini, konusunu ve açıklamasını değiştirme yetkisi olan kişileri seçebiliyordu. Grup açıklaması, grubun kuruluş amacını, kurallarını ya da bir URL’yi paylaşabileceğiniz yeni bir metin alanı.

Bugün, WhatsApp grupları için yeni bir özellik daha keşfedildi. Artık WhatsApp gruplarında istenildiği takdirde sadece yöneticiler, metin ya da dosya gönderebilecekler. Grup üyeleri ise yalnızca gönderilenleri okuyabilecek, herhangi bir paylaşım gerçekleştiremeyecekler. Eğer bir grup üyesi grupta paylaşım yapmak isterse ‘Yöneticiye Mesaj’ butonuna tıklayarak mesajını grup yöneticisine iletebilecek.

Yeni özelliklerin yöneticilere gruplar için daha fazla yetki verdiği söylenebilir. Fakat sadece yöneticinin paylaşımda bulunduğu gruplarda her paylaşımdan sonra oluşan ‘tamam, peki, evet, teşekkürler’ gibi tekrarlanan mesajları ortadan kaldırmak için son derece faydalı olabilirler. Ayrıca ayarlar 72 saatte bir değiştirilebildiği için yöneticilerin ‘2 dakika sessiz olun’ diyerek grubu ‘salt okunur’ hale getirme yetkisi bulunmayacak.