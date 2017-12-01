WhatsApp 'Kısıtlı Grup' Özelliği Android Beta'ya Geldi!

WhatsApp'ın kısa süre önce iOS beta sürümüne yayınladığı 'kısıtlı grup' özelliği Android beta kullanıcılarına da yayınlandı.

WhatsApp, Google Play Beta Programı aracılığı ile WhatsApp beta sürümüne katılan kullanıcılara yeni bir güncelleme yayınladı. Peki yeni 2.17.430 sürümü WhatsApp’a ne gibi özellikler getiriyor?

2.17.430 sürümü ile birlikte daha önce iOS beta sürümüne gelen ‘kısıtlı gruplar’ özelliği Android beta sürümüne de gelmiş oluyor. Kısıtlı gruplar özelliğinin ne olduğunu merak ediyorsanız aşağıdaki haberimizi okuyabilirsiniz.

iOS sürümünde yöneticiler grup ayarlarını yalnızca 72 saatte bir değiştirebiliyorken, 2.17.430 Android beta sürümü ile birlikte bu sürenin sunucudan değiştirilebileceği görülüyor. Dolayısı ile yöneticilerin gruplar üzerindeki yetkisi artacaktır.

Yöneticilerin grup ayarlarını 12 ya da 8 saat gibi daha kısa sürelerde değiştirmesi, tüm üyeler için faydalı olabilir. Örneğin yönetici grubu gece 12 ile sabah 8 arasında salt okunur hale getirerek bildirim yağmuruna bir son verebilir.

Tabii ki grubun salt okunur olması, üyelerin yöneticiye ulaşamayacağı anlamına gelmiyor. Üyeler ‘Yöneticiye Mesaj Gönder’ butonuna tıklayarak yöneticiye ulaşabilir ve önemli bir bilgiyi yönetici aracılığı ile gruba duyurabilir.

Siz ‘kısıtlı gruplar’ özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp grup yöneticilerinin yetkilerinin artması doğru bir hamle mi?