WhatsApp, yetkisiz uygulamaların herkesten sil özelliğindeki açıkları kullanarak yıllar öncesinden mesajları silmesi üzerine algoritmasını güncelledi. Artık bir mesajı silmek istediğinizdeki karşı tarafın cihazının açık olması hayati önem teşkil ediyor.

Sizin de bildiğiniz üzere WhatsApp, birkaç ay önce uygulamaya ‘yanlışlıkla’ gönderilen mesajlardan kurtulmamızı sağlayan bir ‘herkesten sil’ özelliği eklemiş ve nice ilişkiyi, dostluğu kurtarmıştı.

WhatsApp’ta herhangi bir sohbette gönderdiğiniz mesajı silmeniz halinde uygulama mesajı hem göndericiden hem de alıcıdan siler ve yerine ‘bu mesaj silindi’ olarak başka bir mesaj yerleştirir.

Bazı yetkisiz ve değiştirilmiş WhatsApp Android sürümlerini kullanan kişiler, WhatsApp’ın yukarıda belirtilen ‘bu mesaj silindi’ bildirimlerini kullanarak üç yıl önce gerçekleşen konuşmalardaki mesajları dahi silmeyi başardılar.

Fakat WhatsApp, Android beta sürümde yayınladığı yeni bir güncelleme ile algoritmasında küçük bir değişikliğe gitti. Artık WhatsApp, herhangi bir kullanıcı bir mesajı silmek istediğinde, silinmek istenen mesaj ile aynı kimliğe sahip bir mesajı alıcıya iletir. Böylece mesajlar doğrudan mevcut cihaz üzerindeki bilgilerden silinemez.

Yeni algoritma, alıcının cihazında silinmek istenen mesaj ile aynı kimliğe sahip bir mesaj arar. Aynı kimliğe sahip mesaj bulunduğunda ise silinmek istenen mesaj ile alıcının veritabanında kayıtlı olan mesajların tarihleri karşılaştırılır. Bu mesajlar arasında 24 saatten kıse süre var ise silme işlemi gerçekleşir.

Peki bu güvenlik güncellemesinin getirdiği yenilikler ne olacak? İyi haber şu ki, artık mesajlarınızı gönderiminizin üzerinden 24 saat geçse dahi silebileceksiniz. Kötü haber ise; eğer gönderdiğiniz kişinin telefonu kapalı ise mesaj karşı cihaza ulaşamadığından WhatsApp'a silme talebi gönderdiğinizde algoritma karşı tarafta böyle bir mesaj bulamadığından silme işlemini gerçekleştiremeyecek. Eğer alıcı, 24 saat içinde cihazını açmaz ise silme işlemi tamamen iptal olacak.