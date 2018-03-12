WhatsApp, yeni yayınladığı güncelleme ile herkesten sil özelliğinin 7 dakika olan sınırını 1 saat 8 dakika 16 saniyeye çıkardı.

Dünyanın en geniş kullanıcı kitlesine sahip anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yayınladığı yeni güncelleme ile kullanıcıları fazlası ile mutlu etti. Bildiğiniz üzere uygulama, kısa süre önce yayınladığı ‘herkesten sil’ özelliği ile kullanıcılara gönderdikleri mesajları 7 dakika içinde silme şansı tanıyordu. WhatsApp, bu süreyi bir miktar uzattı.

Yeni WhatsApp güncellemesi ile 4096 saniye içinde gönderdiğimiz mesajları silmek mümkün oluyor. Elbette ki mesajlarımızı silmek için saniye sayacak değiliz. Bu süre en basit ölçekte 1 saat 8 dakika 16 saniyeye denk geliyor. WhatsApp’ın niye böyle tuhaf bir zaman sınırı koyduğu ise bilinmiyor.

Fakat bu mesaj silme sınırı güncellemesi, gerçekleşecek değişikliklerin yalnızca ilki. WhatsApp, Android beta sürümüne yayınladığı güncelleme ile algoritmasını mesaj silme süresini 24 saate kadar uzatacak şekilde yeniden düzenledi. Detaylarını yukarıdaki makalemizi okuyarak öğrenebilirsiniz.