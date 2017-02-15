‘Hikayeler’ Özelliği Şimdi de WhatsApp’a Geliyor!

Snapchat’le popülerleşen ve Facebook’un kendisine ait her platforma entegre etmeye çalıştığı Hikayeler özelliği, bu sefer WhatsApp’ta deneniyor.

Snapchat, kendisine özgü Hikayeler özelliğini çıkardığından beridir Facebook’un CEO’su Mark Zuckerberg’in uykularını kaçırmış durumda. Çevresinden gelen hiçbir eleştiriye kulak asmadan bu özelliği önce Instagram’a getiren, ardından da Facebook’a getirmek için kolları sıvayan Zuckerberg’in hedefinde bu sefer de WhatsApp var.

Aslında bu gelişme çok da yeni sayılmaz. Zira 3-4 ay önce WhatsApp’a Hikayeler özelliğinin geleceğine dair bazı haberler çıkmış, öncelikle beta aşamasında olacağı ve ilerleyen tarihlerde de güncelleme ile tüm dünyaya dağıtılacağı söyleniyordu. Aradan az önce de söylediğimiz gibi uzunca bir süre geçti ve herhangi bir gelişme yaşanmadı, ta ki Twitter’da WABetaInfo’nun attığı tweet’e kadar.

Söylenenlere göre bu güncellemenin iOS’un son sürümünde kendisine yer bulması bekleniyor fakat nasıl işleyeceği konusunda kafalarda bazı soru işaretleri var. Zira WhatsApp bir sosyal ağ uygulaması değil, dolayısıyla kullanıcılara nasıl bir fayda sağlayacağı tam olarak tahmin edilemiyor. Bununla ilgili düşüncem, WhatsApp’ta yapılan paylaşımların kaydedilmesi sebebiyle cihazların hafızalarının gereksiz dolmasının önüne geçilmesi.

Yine de bu özellik ‘%100 geliyor’ demek doğru olmaz fakat WABetaInfo’dan yapılan paylaşım, WhatsApp’ın bu özelliği getirme konusunda ciddi düşündüğünü gösteriyor.