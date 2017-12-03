WhatsApp'ta atılan hikayeleri artık ekran fotoğrafı almadan kaydedebilirsiniz.

Bildiğiniz üzere Facebook'un çatısı altında olan tüm uygulamalara 'hikaye' özelliği geldi. Kimindi yoğun olarak kullanılırken kiminde pek kullanılmıyor. Yoğun olarak işlev gören WhatsApp'ta da bulunan hikayeleri kullanıcılar kaydederken genellikle ekran görüntüsü aracına başvuruyorlar. Ancak daha iyi bir yol var ve sadece fotoğrafları değil videoları da kaydetmenize olanak sağlıyor. Bu yazıda bunu nasıl yapacağınızı tek tek anlattık.

İlk olarak kaydetmek istediğimiz durumu açıyoruz ve yüklenmesini bekliyoruz.

Bir sonraki adımda Status Saver For WhatsApp uygulamasını indiriyoruz ve haliyle açıyoruz.

Bu aşamadan sonra artık hikayeleri görüntü ve video başlığı altında görebiliyorsunuz.

Bu aşamadan sonra hangi türdeki hikayeye bakmak istediğinizi seçin ve önünüze gelen hikayeyi muhafaza etmek üzere indirin.

Şimdi sıra geldi indirilen videoyu ya da fotoğrafı bulmaya. Herhangi bir dosya yöneticisi uygulaması sayesinde 'Dosyalarım' seçeneğinden / WhatsApp / Media'ya giriyoruz. Sağ üstte bulunan üç noktaya basıyoruz.

"Klasör seçenekleri" ne dokunun ve ardından "Gizli dosyaları göster" inyanındaki onay kutusunu etkinleştirin

Artık ".Statuses" adında bir klasör görmelisiniz. Bu klasörü açın ve kaydetmek istediğiniz durumu bulun. Kalıcı olarak kayıt için bu dosyayı bir yere kopyalamanız gerekmektedir.

WhatsApp Statuses gün geçtikçe büyüyor. Yukarıdaki yöntemler sayesinde kişilerinizin durumlarını kolayca cihazınıza kaydedebilirsiniz. Bu dosyaların 12 saat sonra otomatik olarak silinir, bu nedenle bunları farklı bir klasöre kaydettiğinizden emin olun. Bu arada sizin de bildiğiniz alternatif bir yöntem varsa yorum olarak bildirebilirsiniz.