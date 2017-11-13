WhatsApp'ı Yukarı Doğru Kaydırarak Kapatmayın

iOS 11 kullanıcıları WhatsApp'ı kapatırken nasıl kapattıklarına dikkat etmeliler. Zira, bu kapatma şekli gelen bildirimleri kapatıyor olabilir.

WhatsApp, son günlerde kullanıcıların karşısına yeni bir uyarıyla çıkmaya başladı. Yukarı doğru kaydırarak WhatsApp’ı kapatmaya çalışan “iOS” kullanıcılarının karşılaştığı bu uyarı, bir sorundan ziyade, göz ardı edilen bir özellikten dolayı kaynaklanıyor.

WhatsApp’ı yukarı doğru sürükleyerek kapatıyorsanız ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Uygulamayı bu şekilde kapattığınızda, WhatsApp bildirimlerini kapatmış oluyorsunuz. Yani, “sevgilim bana neden mesaj atmadı” dediğiniz sırada, sevgiliniz de size, “sevgilim neden mesajlarımı görmüyor” diyor. WhatsApp’a bir süreden beri gelen şikayetler üzerine uyarı mesajı yayınlamaya karar veren şirket, yukarı doğu kaydırma yaparken bildirimleri kapattığınızın bilincinde olunmasını istiyor.

Eğer, WhatsApp’dan çıkarken bildirimleri kapatmamak istiyorsanız, yapacağınız şey çok basit. WhatsApp’ı yukarı doğru kaydırmak yerine, “Home” butonuna basmak bu sorunu çözecektir.

iOS 11 ile hayatımıza giren pek çok yenilik var. Peki, sizce bu yenilikler eski işletim sistemleri ile kıyaslandığında ne kadar kullanışlı? Yorumlarınızı bekliyorum.