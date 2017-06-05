Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, internet olan her yerde sınırsız iletişim imkanı sunuyor. Ancak bazen, temel mesajlaşma ihtiyacı dışında bir plan yapmak ve istediğimiz an telefonu elimize almadan da mesaj göndermek isteyebiliriz.

1.2 milyardan fazla kullanıcısıyla dev bir platform haline gelen WhatsApp, basit ve işlevsel bir arayüz kullanımıyla akıllı telefonun kullanıcılarının bir numaralı tercihi. Elbette bu performansın ardında Facebook’un platformu sürekli geliştirmesi ve kullanıcı görüşlerini dikkate alma çabası yatıyor. WhatsApp'da bir metin, video veya fotoğraf gibi anlık ileti göndermek kolay. Ancak, bu mesajları belirli bir zamanda istediğiniz kişiye, telefonu elinize almadan göndermek de mümkün. Bir arkadaşınıza bir şey hatırlatmak, bir dostunuzun doğum gününü kutlamak, tam zamanında söylenmesi gereken şeyleri zahmetsizce söyleyebilmenizden bahsediyoruz.

Aslında bu temelde yayımlanan birkaç uygulama bulunsa da, ücretli oldukları için kullanmaya devam etmek adına para vermek gerekiyor. Bazı uygulamalar ise ücretsiz hizmet sunuyorlar. Elbette bu noktada liste güvenliğinizi ve kişisel bilgilerinizin güvenliğini göz ardı etmemeniz gerekiyor. Kalitesiz görünen ve kullanımı kötü olan uygulamaları kaldırmanızda fayda var. Söz konusu uygulamalar arasında göze en çok çarpan ise Scheduler for WhatsApp uygulaması:

Temel anlamda her iki uygulama da birbirine benziyor. Uygun zaman dilimini ve göndereceğiniz kişiyi seçtikten, mesajınızı yazdıktan sonra beklemeye geçebilirsiniz. İletinin yalnızca bir kez, günlük, aylık ya da haftalık olarak periyodik bir şekilde gönderilmesini isterseniz bu seçenek de mevcut.

Unutmadan, planlanan mesajın öngörülen şekilde gönderilebilmesi için ekranınızı kilitli tutmanız gerekiyor. Yani kesinlikle meşgul olduğunuz bir zaman dilimi içerisine planlama yapmanız gerekiyor. Uygulamayı hemen aşağıdaki bağlantıdan indirebilirsiniz.