WhatsApp't Dosyalarınızı ve Notlarınızı Depolayın!

WhatsApp'ın gözümüzün önünde duran öyle bir açığı var ki çok işinize yarayacak.

WhatsApp şüphesiz en popüler mesajlaşma uygulamalarının başında geliyor. Güvenli bir seçenek haline gelmesini sağlayan uçtan uca şifreleme özelliği olmasaydı, bu durum böyle devam etmeyecekti.

iMessage gibi diğer mesajlaşma uygulamalarından farklı olarak, aslında kendinize WhatsApp'ı kullanarak metinlerinizi güvenli bir şekilde ve kimseyi rahatsız etmeden yedeklemeniz mümkün. Yapmanız gereken tek şey, sizden başka üyesi olmayan bir grup açmanız olacak.

WhatsApp'ı telefonunuzdan çalıştırın ve sohbet sekmesinde, sağ üst köşedeki Yeni Grup bağlantısına dokunun. Gruba bir katılımcı eklemeniz gerekir, bu nedenle herhangi bir kişiyi seçin ve İleri'ye dokunun. Sonraki pencerede, grubunuza bir ad verin ve Oluştur düğmesine dokunun. Grubun mesajlaşma ekranına gidin ve Grup Bilgisi'ni açmak için ekranın üst kısmındaki grup adına dokunun. Katılımcı listesine ilerleyin ve eklediğiniz kişi adına dokunup Kaldır'ı seçerek, eklediğiniz bir kişiyi listeden çıkartın. Bu işlem için ailenizden birini ya da yakın bir arkadaşınızı kısa süreliğine bir gruba eklemek ve çıkarmak sorun olmayacaktır.

Artık kendinize dosya, not, fotoğraf, bağlantı ve daha da fazlasını gönderebileceğiniz özel bir WhatsApp grubunuz var.

Bu işlemler için neden WhatsApp kullanmalısınız?

WhatsApp'ı bu şekilde kullanarak, bir taşla iki kuşu vurmuş oluyorsunuz: Her zaman yanınızda olan hızlı bir not alma uygulaması oluyor ve telefonunuz ile bilgisayarınız arasında dosya alışverişi yapmak için mükemmel bir seçenek yaratmış oluyorsunuz.

WhatsApp'ın masaüstü veya web sürümünü kullanmak, dosyalarınızı, notlarınızı, fotoğraflarınızı ve daha fazlasını bilgisayarınızdan telefonunuza veya telefonunuzdan göndermenize olanak tanıyor. WhatsApp'ın sesli not özelliğini kullanarak kendinize küçük notlar da kaydedebilir ve bunları bilgisayarınıza gönderebilirsiniz. En önemlisi, bu notlar ve dosyalar uygulamanın şifreli güvenliği altında korunmuş oluyor.

Eğer ben daha ciddi bir şekilde otomatik olarak yedeklenen notlar kullanmak istiyorum diyorsanız, Google Keep’i tavsiye edebiliriz. Bu durumda WhatsApp kadar işlevsel dosya transferi yapamayacağınızı belirtelim.

Eğer sizinde kullandığını başka yöntem ve uygulamalar varsa bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. :)